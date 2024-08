Superenalotto: estrazione del 23 agosto 2024 presenta un ‘5’ vincente di oltre 119.000 euro

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Redazione

Il concorso del Superenalotto di oggi, 23 agosto 2024, non ha visto la registrazione di ‘6’ o ‘5+1’, ma ha premiato un fortunato giocatore con un ‘5’ dal valore di 119.350,70 euro, giocato presso un punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. La cifra del jackpot per la prossima estrazione è ora salita a 66 milioni di euro, offrendo ulteriori opportunità di vincita per gli appassionati del gioco.

Come verificare le vincite

È fondamentale sapere come controllare se si è vinto al Superenalotto. I giocatori possono facilmente verificare le proprie schedine attraverso l’App dedicata del SuperEnalotto. Quest’app permette di controllare le giocate effettuate in precedenza, offrendo anche la possibilità di consultare un archivio online, accessibile a tutti, con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa funzionalità è utile per non perdere eventuali vincite che potrebbero non essere state inizialmente verificate.

La verifica della propria schedina attraverso l’App è semplice e veloce; basta inserire i numeri giocati e confrontarli con le combinazioni vincenti. Questo sistema digitale è un modo comodo e immediato per gli utenti, eliminando il bisogno di recarsi fisicamente al punto vendita per controllare le vincite.

Struttura dei premi e punteggi vincenti

Il sistema di premi del SuperEnalotto prevede diverse categorie di vincita, che variano in base ai numeri indovinati. I giocatori hanno la possibilità di vincere premi anche con punteggi inferiori a 5, permettendo un’ampia accessibilità al gioco. Ecco una panoramica delle vincite possibili:

Con 2 numeri indovinati : il premio orientativo è di circa 5 euro .

: il premio orientativo è di circa . Con 3 numeri indovinati : la vincita stimata è di circa 25 euro .

: la vincita stimata è di circa . Con 4 numeri indovinati : si può vincere un premio di circa 300 euro .

: si può vincere un premio di circa . Con 5 numeri indovinati : il premio si attesta intorno ai 32.000 euro .

: il premio si attesta intorno ai . Con 5 numeri indovinati più 1 : la vincita si aggira attorno ai 620.000 euro.

L’entità finale dei premi è strettamente correlata al jackpot complessivo, che aumenta ad ogni estrazione senza vincite di alto valore. Ogni settimana, i numeri possono cambiare drasticamente l’ammontare totale dei premi in palio, rendendo ogni concorso un’opportunità e non una mera casualità.

Combinazione vincente dell’estrazione

Per il concorso odierno, la combinazione vincente è stata annunciata e riporta i seguenti numeri: 5, 7, 59, 70, 72, 73. A completare la combinazione, sono stati estratti il Numero Jolly 33 e il Numero SuperStar 4. Questi numeri rappresentano non solo la chiave di accesso a premi considerevoli, ma anche l’emozione e l’attesa che ogni estrazione porta con sé per milioni di giocatori in Italia.

Per tutti i partecipanti, la tensione si rinnova ad ogni estrazione, aumentando l’attesa per il prossimo tiraggio ora che il jackpot ha raggiunto la cifra impressionante di 66 milioni di euro.