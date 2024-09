SuperEnalotto: jackpot da 74,5 milioni di euro dopo l’estrazione senza ‘6’ del 12 settembre 2024

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il concorso del SuperEnalotto continua a suscitare grande attenzione tra i giocatori di tutta Italia. Con l’estrazione di oggi, 12 settembre 2024, non è stato centrato alcun ‘6’, il che ha fatto lievitare il jackpot a un incredibile importo di 74,5 milioni di euro. Scopriamo i dettagli sui punteggi vincenti, i costi delle giocate e come verificare eventuali vincite.

Punteggi vincenti del SuperEnalotto

L’emozione di giocare al SuperEnalotto non si limita solo al ‘6’. Sebbene questo sia il punteggio più ambito, le possibilità di vincita iniziano già con 2 numeri indovinati. I premi, infatti, sono strutturati in diverse categorie, con cifre variabili che dipendono dall’ammontare del jackpot complessivo e dal numero di vincitori.

Dettagli sui premi

I giocatori possono vincere in base ai numeri indovinati, come segue:

2 numeri indovinati : chi centra questa combinazione riceve circa 5 euro .

3 numeri indovinati : il premio per questa categoria si aggira intorno ai 25 euro .

4 numeri indovinati : i vincitori di 4 numeri possono portare a casa circa 300 euro .

5 numeri indovinati : chi indovina 5 numeri entra in possesso di un premio dal valore di circa 32.000 euro .

5 numeri e il Jolly: questa combinazione consente di vincere circa 620.000 euro.

Questi livelli di vincita permettono ai giocatori di vivere momenti di grande eccitazione, rendendo ogni estrazione un evento da non perdere.

Costi della giocata al SuperEnalotto

Per partecipare al concorso del SuperEnalotto, è necessario acquistare una schedina, la cui struttura di costo è piuttosto chiara. Il costo della giocata minima prevede un’unica colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, il cui importo è fissato a 1 euro. Tuttavia, gli appassionati possono anche optare per giocare più colonne, aumentando le loro possibilità di vincita.

Giocata massima e aggiunta di Superstar

La giocata massima prevede fino a 27.132 colonne, permettendo così di partecipare a un numero elevato di combinazioni. Nel caso di sistemi a caratura, i giocatori possono unirsi ad altri partecipanti per suddividere i costi e, eventuali vincite, pagando una quota individuale di 5 euro. Inoltre, i giocatori hanno la possibilità di aggiungere il numero Superstar alla loro combinazione, con un costo supplementare di 0,50 centesimi. Pertanto, una schedina che include la giocata minima più il Superstar avrà un costo complessivo di 1,5 euro.

Per chi desidera giocare più combinazioni, è sufficiente moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro per calcolare il costo totale.

Verifica delle vincite

Scoprire se si è vinto al SuperEnalotto è semplice e veloce grazie all’App dedicata. Questa applicazione consente ai giocatori di controllare in tempo reale le proprie schedine e le vincite ottenute.

Archivio vincite online

In aggiunta all’App, è disponibile un archivio online che contiene i numeri vincenti e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questo strumento è particolarmente utile per quei giocatori che hanno partecipato a estrazioni precedenti ma non hanno avuto modo di verificare se le loro schedine presentano numeri vincenti.

I numeri vincenti dell’estrazione

Nella recente estrazione del 12 settembre 2024, i numeri vincenti del SuperEnalotto sono stati: 29-35-65-67-70-80. A questi si aggiungono il Numero Jolly, pari a 10, e il SuperStar, che è stato estratto come 79. Con questo esito, i giocatori sperano ora in un’alchimia fortunata per le prossime giocate.