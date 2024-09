SuperEnalotto: nessun ‘6’ né ‘5+’ nel concorso del 6 settembre 2024, jackpot a 72,2 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 6 settembre 2024, evidenzia l’assenza di combinazioni vincenti di alto valore come il ‘6’ e il ‘5+’. Tuttavia, il jackpot continua a crescere e per il prossimo concorso del 7 settembre, i giocatori potranno tentare la fortuna con una cifra stimata di ben 72.200.000 euro. L’ansia e l’emozione dei partecipanti sono palpabili, mentre si prepara a partire un nuovo week-end di giocate.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto

Il meccanismo di vincita del SuperEnalotto offre diverse possibilità, numerate dal punteggio di 2 a 6, fino ad includere il punteggio 5+. Ogni livello di vincita ha un premio associato, che varia in base al jackpot complessivo, creando un forte senso di attesa tra gli appassionati. Ecco una panoramica dei vari punteggi:

Premiazioni e modalità di vincita

2 numeri indovinati : per chi indovina solamente 2 numeri , la vincita si aggira attorno ai 5 euro . Un premio modesto, ma che da sempre rappresenta una soddisfazione per tantissimi giocatori.

3 numeri indovinati : se la fortuna sorride con 3 numeri , si ottiene un premio di circa 25 euro . Un passo in avanti rispetto al livello precedente, che regala un piccolo incentivo.

4 numeri indovinati : per chi compie un passo ulteriore e riesce ad indovinare 4 numeri , la vincita è di circa 300 euro . Una cifra che può fare la differenza per molti.

5 numeri indovinati : nel caso in cui il giocatore indovini 5 numeri , la vincita aumenta significativamente, arrivando a circa 32.000 euro . Qui il gioco si fa serio e molti sognano una fortuna che cambierebbe la vita.

5 numeri indovinati + 1: per i più fortunati, indovinare 5 numeri più il numero Jolly può garantire una vincita di circa 620.000 euro, una somma che può realmente cambiare il corso di un’esistenza e realizzare sogni.

Quanto costa una schedina?

Il costo per partecipare al SuperEnalotto è accessibile, con una combinazione minima che prevede 1 colonna. Ogni giocata base ha un prezzo di 1 euro, rendendo il gioco alla portata di molti. Per chi desidera giocare in modo più ampio, esiste la possibilità di un sistema a caratura, che consente di scegliere fino a 27.132 colonne.

Dettagli sulle opzioni di gioco

Partecipare al SuperEnalotto non significa solo scommettere sui numeri, ma può anche offrire varie possibilità di personalizzazione. Per esempio, chi desidera aumentare le probabilità di vincita può optare per il numero Superstar, con un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi. Scegliendo questa opzione, il costo totale di una schedina base diventa 1,5 euro.

Per calcolare il costo per più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne desiderate per il costo totale di 1,5 euro. Questa flessibilità consente a molti partecipanti di configurare le loro giocate in base alle proprie preferenze economiche.

Come scoprire se hai vinto

Una volta effettuata la giocata, la curiosità su eventuali vincite cresce. Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, i giocatori possono utilizzare l’App ufficiale del SuperEnalotto. Questa applicazione offre un modo semplice e diretto per controllare le schedine giocate, verificando in tempo reale le vincite.

La verifica delle vincite

Oltre all’App, è disponibile anche un archivio online che riporta i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questo strumento è utile per chi ha giocato in precedenza e non ha ancora verificato se le proprie combinazioni siano vincenti. Infatti, con l’archivio a disposizione, gli appassionati possono cercare tranquillamente i numeri che hanno puntato e scoprire eventuali fortune.

La combinazione vincente

Nell’estrazione di oggi, i numeri fortunati sono: 2, 26, 37, 38, 69, 85, con il Numero Jolly 66 e il Superstar 10. Queste combinazioni rappresentano il sogno di molti, alimentando le speranze e i desideri di chi gioca. Con ogni estrazione, emerge l’emozione di possibili cambiamenti di vita e sogni che si avverano.

Il viaggio del SuperEnalotto continua, attirando sempre nuovi giocatori e continuando a scrivere storie di fortuna e speranze in tutto il paese. Il prossimo concorso del 7 settembre promette di aggiungere un nuovo capitolo a questa intrigante storia di numeri e vincite.