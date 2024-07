Superenalotto: nessun vincitore per il concorso odierno, jackpot sale a 55,8 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il concorso odierno del Superenalotto non ha visto alcun vincitore con i numeri 6 o 5+. Questo significa che il montepremi per il prossimo giro di estrazioni ha raggiunto una cifra significativa, 55,8 milioni di euro. Per gli appassionati del gioco, questo rappresenta un’opportunità imperdibile, dal momento che la possibilità di vincere cifre così elevate attira un vasto numero di partecipanti.

come si gioca al superenalotto

Modalità di gioco e costi delle schedine

Per partecipare al concorso del Superenalotto, i giocatori devono compilare una schedina con una o più colonne. Ogni colonna rappresenta una combinazione di 6 numeri, il cui costo minimo è di 1 euro. I giocatori possono scegliere di inserire il numero Superstar, che aggiunge un costo di 0,50 centesimi alla giocata. Di conseguenza, la spesa minima per una schedina con l’opzione Superstar sarà di 1,5 euro.

Per coloro che desiderano scommettere un numero maggiore di combinazioni, il Superenalotto offre anche la possibilità di giocare sistemi avanzati. Le schedine possono includere fino a 27.132 colonne, ed è possibile che più giocatori contribuiscano a creare un’unica schedina per una vincita potenziale di grandi dimensioni. Questo è particolarmente interessante per chi vuole massimizzare le proprie chance di successo.

Costi totali della giocata

Il costo totale della giocata varia in base al numero di colonne scelte. Ad esempio, se un giocatore decidesse di giocare 5 colonne, il costo totale sarebbe 5 euro, per un totale di 7,5 euro se si include anche il numero Superstar. Questa opzione è molto popolare, in quanto permette di coprire un ampio range di combinazioni numeriche.

categorie di vincita nel superenalotto

Punti vincenti e premi

Il sistema di vincita del Superenalotto prevede diversi livelli di premi, a seconda dei numeri indovinati. Le categorie di vincita vanno da 2 a 6 numeri, inclusa una vincita speciale con 5 numeri e il numero Jolly. Ecco un riassunto dei premi per ogni categoria:

2 numeri indovinati : i premi per questa combinazione sono orientativamente attorno ai 5 euro .

: i premi per questa combinazione sono orientativamente attorno ai . 3 numeri indovinati : permettono di vincere circa 25 euro .

: permettono di vincere circa . 4 numeri indovinati : il premio cresce e si attesta attorno ai 300 euro .

: il premio cresce e si attesta attorno ai . 5 numeri indovinati : in questo caso, il premio si avvicina a 32.000 euro .

: in questo caso, il premio si avvicina a . 5 numeri indovinati più Jolly: questa vincita può portare a un premio di circa 620.000 euro.

Le vincite possono aumentare considerevolmente in relazione alla dimensione del jackpot, il che aggiunge un’ulteriore eccitazione per i partecipanti.

come controllare le vincite

Verifica vincite e archivio estrazioni

Per quanti siano ansiosi di sapere se hanno vinto, l’App del Superenalotto offre una comoda funzionalità per verificare le schedine giocate. Inoltre, è disponibile un archivio online delle ultime 30 estrazioni, dove i giocatori possono consultare i numeri vincenti e controllare i premi associati.

Questo sistema di verifica è fondamentale per garantire che i giocatori possano tenere traccia delle proprie giocate e delle eventuali vincite, senza doversi recare fisicamente presso un punto vendita. Grazie a questa tecnologia, l’esperienza di gioco diventa ancora più accessibile e interattiva.

La combinazione vincente di oggi

Nell’estrazione odierna, i numeri vincenti sono stati: 11, 13, 22, 34, 54, 77, con il Numero Jolly pari a 35 e il Numero Superstar a 72. Nonostante l’assenza di amici del jackpot, il valore del premio continua a crescere, attirando così l’attenzione di numerosi appassionati.