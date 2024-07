Tensioni tra Chiara Ferragni e Marina Di Guardo: il dietro le quinte del brand

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il mondo attorno a Chiara Ferragni brand sembra vacillare, con la notizia della chiusura di diversi negozi con marchi in concessione e i primi licenziamenti. Gabriele Parpiglia, tramite un lungo editoriale su Twitter, ha gettato luce su questo scenario, mostrando anche tensioni tra la famosa influencer e sua madre Marina Di Guardo, attualmente coinvolta nella gestione finanziaria dell’azienda.

La situazione all’interno degli uffici di Chiara Ferragni Collection pare essere agitata, con licenziamenti di rilievo come quello della direttrice della comunicazione. Secondo Parpiglia, le tensioni tra madre e figlia sarebbero dovute all’assenza prolungata di Chiara sul luogo di lavoro, alle frequenti assenze durante i weekend e a una presunta relazione sentimentale della Ferragni con un manager più anziano, fonte di preoccupazione per Marina Di Guardo.

La difficile situazione riguarda anche coloro che erano impiegati nei negozi del brand o che avevano acquisito la licenza, trovandosi ora davanti alla prospettiva della chiusura o della vendita dei prodotti con sconti fino al 70%.

2. Gabriele Parpiglia: È un giornalista e opinionista televisivo italiano, noto per le sue interventi di gossip e di cronaca rosa. È abile nel portare alla luce dettagli intimi e controversie su personaggi pubblici.

3. Marina Di Guardo: È la madre di Chiara Ferragni e attualmente coinvolta nella gestione finanziaria dell’azienda Chiara Ferragni Collection. Il suo coinvolgimento potrebbe indicare un’intensa dinamica familiare all’interno dell’azienda.

4. Chiara Ferragni Collection: È il marchio di moda fondato da Chiara Ferragni che include una vasta gamma di prodotti come scarpe, accessori e abbigliamento. L’azienda ha conosciuto un grande successo grazie alla popolarità della fondatrice e alla sua grande presenza sui social media.

Questo articolo evidenzia le tensioni e le difficoltà che si stanno verificando attorno all’azienda di Chiara Ferragni, mettendo in luce aspetti personali e finanziari che potrebbero influenzare il marchio e il suo futuro. Le controversie all’interno della famiglia e la situazione dei dipendenti e collaboratori riflettono la complessità del mondo della moda e delle influenze digitali.