Terribile incidente in alta montagna: alpinista ferito gravemente vicino a Punta San Matteo

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Redazione

Nelle prime ore del mattino in Alta Valtellina, un alpinista di 24 anni ha subito un grave infortunio mentre si avvicinava a Punta San Matteo, a un’altitudine di circa 3000 metri. L’incidente è stato reso ancora più drammatico dalle difficoltà nel soccorso, causate da condizioni meteorologiche avverse. L’intervento delle squadre di soccorso ha avuto inizio poco dopo l’allerta lanciata dalla compagna dell’alpinista, che ha fortunatamente riportato solo lievi segni di stress.

l’incidente e i soccorsi

dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato quando l’alpinista, insieme alla sua compagna, si avvicinava a Punta San Matteo. A causa di una perdita di equilibrio, l’uomo è precipitato da una parete rocciosa per diversi metri, riportando gravi traumi alla schiena e alle vertebre. La giovane donna, che non ha subito ferite, ha prontamente attivato le procedure di emergenza, contattando i servizi di soccorso.

mobilitazione dei soccorsi

La richiesta di aiuto è stata ricevuta poco dopo le 6 del mattino, attivando immediatamente i soccorsi del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio. A questo primo intervento si è aggiunta anche la squadra di volontari del Cnsas della stazione di Valfurva. L’emergenza ha richiesto l’invio di un elicottero dell’Areu, decollato dalla base aerea di Caiolo. Tuttavia, le avverse condizioni meteo, caratterizzate da nebbia fitta che limitava la visibilità, hanno ostacolato le operazioni di salvataggio.

le condizioni del ferito

trasporto in ospedale

Una volta raggiunto, l’alpinista ferito è stato stabilizzato in loco prima del trasferimento all’ospedale Morelli di Sondalo. Sebbene le sue condizioni siano gravi, i medici hanno rassicurato che il giovane, originario di Lecco, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare la gravità dei traumi e definire il trattamento necessario.

recupero e prognosi

Il recupero del giovane alpinista sarà monitorato attentamente. Le fratture spinali e le lesioni alla schiena possono comportare un lungo percorso di riabilitazione. I medici valuteranno la possibilità di interventi chirurgici, a seconda della gravità delle lesioni riscontrate durante il ricovero. Il supporto della compagna e dei soccorritori è fondamentale in questa fase critica.

la situazione in alta valtellina

il contesto montano

L’area di Punta San Matteo, meta ambita dagli alpinisti, è conosciuta per i suoi percorsi impegnativi e per le condizioni meteorologiche che possono cambiare rapidamente. È importante che gli alpinisti e coloro che si avventurano in alta montagna siano sempre ben preparati, valutando attentamente non solo il grado di difficoltà delle vie, ma anche le previsioni climatiche.

la sicurezza in montagna

Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza in montagna e del rispetto delle normative per la salvaguardia del personale di soccorso. È cruciale che gli alpinisti conoscano i propri limiti e agiscano di conseguenza, specialmente in condizioni meteo avverse. La comunità alpinistica è invitata a riflettere su queste situazioni e ad adottare pratiche di sicurezza migliori per prevenire futuri incidenti.

La prontezza delle squadre di soccorso e la preparazione degli alpinisti sono elementi chiave per garantire la sicurezza in montagna, dove ogni escursione può riservare sorprese inaspettate.