The Gentlemen 2: Novità sulla Serie TV

Una possibile continuazione? Giovedì 7 marzo è stata la prima della serie The Gentlemen, con Theo James nel ruolo principale, ispirata all’omonimo film di Guy Ritchie. Ma cosa ne sarà della seconda stagione? Netflix si mantiene sul vago riguardo al futuro della serie, non confermando né smentendo nulla. Il destino della serie dipenderà dal gradimento del pubblico globale di abbonati. Se i dati di ascolto saranno positivi, potremmo vedere una seconda stagione. Nel frattempo, Guy Ritchie è stato annunciato come regista della serie The Donovans per Paramount+, lasciando incerto il suo coinvolgimento nella possibile stagione 2 di The Gentlemen.

Il Futuro di The Gentlemen: Le Dichiarazioni di Marc Helwig

In un’intervista a Deadline, Marc Helwig di Miramax TV ha svelato che The Gentlemen è pensata come una serie che potrebbe avere molte stagioni, con Guy Ritchie che ha in mente un piano per il futuro degli episodi. Se i primi otto episodi avranno successo, potremmo assistere alla nascita di un universo di Ritchie tra serie e film.

La Data di Uscita della Seconda Stagione

Per quanto riguarda l’uscita, non ci si aspetta che i prossimi episodi vedranno la luce prima del prossimo anno. Con un cast di attori molto richiesti come Theo James e Kaya Scodelario, il ritmo delle riprese dipenderà dai loro impegni e da quelli di Guy Ritchie. La seconda stagione potrebbe debuttare nei mesi centrali del prossimo anno o addirittura agli inizi del 2026. Restiamo in attesa di ulteriori novità.

Anticipazioni su The Gentlemen 2

Se confermata, la seconda stagione proseguirà le vicende di Eddie Horniman, che scopre di essere erede di un impero della cannabis nascosto dietro i terreni di campagna ereditati dal padre. Con gangster britannici che entrano in competizione per il controllo degli affari, Eddie si trova a lottare per proteggere la sua famiglia, finendo per familiarizzare con il lato oscuro della criminalità.

Il Finale della Prima Stagione

Nel culmine della prima stagione, Eddie diventa co-proprietario di un impero della droga valutato miliardi di sterline, mentre Bobby è pronto a prendere il controllo su Stanley Johnston, che potrebbe ben presto entrare nel club degli “Gentlemen”.

Il Cast di The Gentlemen 2

Oltre a Theo James, nel cast troviamo Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz, Vinnie Jones, Chanel Cresswell, e altri ancora, dando vita a una serie ricca di talento e vibrante.

Episodi di The Gentlemen 2

Se il format rimarrà invariato, la seconda stagione dovrebbe contare circa otto episodi. Guy Ritchie è il creatore e regista dei primi episodi. Miramax Television in collaborazione con Stx Television e Moonage Pictures producono la serie per Netflix.

Trailer e Streaming di The Gentlemen 2

Al momento non esiste alcun trailer della seconda stagione, poiché la produzione non è stata confermata da Netflix. Nel caso venga rinnovata, il sequel sarà disponibile in streaming su Netflix come la prima stagione, disponibile per gli abbonati di tutto il mondo.