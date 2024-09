Tor Sapienza ospita la Seconda Edizione della Giornata della Scienza il 25 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il 25 ottobre 2024 rappresenta una data importante per la comunità di Tor Sapienza, un quartiere di Roma, dove avrà luogo la Seconda Edizione della Giornata della Scienza. Questo evento, organizzato da TS Idee Odv e patrocinato dal Municipio V di Roma Capitale, ricerca di promuovere la scienza attraverso attività interattive e coinvolgenti, in collaborazione con il Progetto NET, un’iniziativa di Scienzainsieme.

Lezioni all’aperto: un’esperienza scientifica per gli studenti

Nella cornice verde del Parco di Tor Sapienza, gli studenti delle scuole primarie e medie saranno parte attiva delle “lezioni all’aperto”, condotte dai ricercatori dell’ENEA. Le attività si svolgeranno in due fasce orarie: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Gli esperimenti e le attività proposte mirano a rendere la scienza non solo un argomento di studio, ma un’esperienza viva e tangibile. Grazie a strumenti e approcci pratici, i partecipanti potranno osservare dal vivo fenomeni scientifici, stimolando così la loro curiosità e interessi nel campo.

L’intento di questa giornata non è solamente educativo, ma anche ludico, permettendo ai giovani di esplorare temi scientifici in un ambiente informale e popolato da esperti pronti a rispondere alle loro domande. Questo approccio mira a promuovere non solo il pensiero critico, ma anche a far emergere nuove passioni nel campo delle scienze. Attraverso l’interazione diretta con la ricerca, gli studenti potranno comprendere come la scienza influisca concretamente sulla vita quotidiana, avvicinandoli così a un futuro potenziale nella ricerca.

La Giornata della Scienza: continuità con eventi precedenti

La Giornata della Scienza si inscrive in un percorso più ampio di promozione della cultura scientifica, iniziato nel 2005 con la Notte Europea dei Ricercatori. La Notte Europea, quest’anno prevista per il 27 e 28 settembre, è un evento che permette al pubblico di interagire direttamente con i ricercatori in un contesto aperto e accessibile, come il NET Village nella Città dell’Altra Economia a Roma. Questa manifestazione, che avrà accesso libero e gratuito, riflette l’impegno di NET nel creare legami tra il mondo della scienza e la cittadinanza.

NET mira a costruire una “rete” di collaborazioni tra ricercatori, istituzioni e associazioni del territorio, potenziando la comunicazione scientifica attraverso modalità semplici e coinvolgenti. Il desiderio è quello di affrontare insieme le sfide scientifiche contemporanee, incoraggiando una cittadinanza informata e attiva. La Giornata della Scienza si pone dunque come un momento di continuità e crescita, mettendo in luce non solo i progressi raggiunti, ma anche le nuove sfide all’orizzonte.

Avvicinare i giovani al mondo della ricerca

Quest’edizione della Giornata della Scienza ha un obiettivo chiaro: rafforzare il legame fra il mondo scolastico e quello della ricerca scientifica. Offrendo a ragazzi e ragazze l’occasione di partecipare attivamente, l’evento si propone di ispirare i più giovani a considerare una futura carriera nel campo scientifico. In un contesto dove la scienza gioca un ruolo sempre più cruciale nella società moderna, la Giornata rappresenta un’opportunità per gli studenti di approfondire le loro conoscenze e di esplorare nuove passioni.

Il coinvolgimento degli studenti non sarà soltanto passivo, ma essi saranno attori protagonisti in questo viaggio di scoperta. Mostrando l’importanza della scienza nella vita quotidiana, la manifestazione di Tor Sapienza intende consolidare l’impegno di TS Idee Odv e del Progetto NET nel rendere la ricerca scientifica accessibile e attraente per le nuove generazioni. Non si tratta solo di un evento, ma di un’iniziativa diretta a costruire un ponte tra il sapere scientifico e la comunità locale, favorendo una cultura della curiosità e dell’apprendimento.