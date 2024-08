Torino colpita da nubifragio: danni ingenti e interventi in corso per la messa in sicurezza

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Redazione

Un violento nubifragio ha colpito Torino nel pomeriggio di ieri, provocando danni significativi e prevedendo un aumento del bilancio dei danni nei prossimi giorni. L’evento meteorologico, inaspettato nell’intensità, ha avuto ripercussioni su vari aspetti della vita cittadina, da parchi pubblici a infrastrutture stradali.

Danni nelle aree verdi e controlli in corso

Parco del Valentino e aree limitrofe

Le aree verdi di Torino hanno subito le conseguenze più gravi del nubifragio, con un focus particolare sul parco del Valentino. Qui, i danni stimati comprendono una cinquantina di alberi abbattuti o danneggiati, ma il Comune prevede che tale cifra possa aumentare con il proseguire delle verifiche. Gli operatori stanno attuando controlli per identificare le zone più pericolose e delimitare le aree a rischio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Nelle operazioni rientra anche la rimozione di fronde e tronchi crollati, accompagnata da un’intensa pulizia dei sentieri interni e delle aree gioco, in cui si è accumulato un gran numero di foglie. L’amministrazione raccomanda vivamente a tutti i cittadini di prestare attenzione durante la frequentazione dei parchi e di evitare di sostare o transitare sotto le chiome degli alberi, poiché alcuni rami potrebbero risultare pericolanti.

Impatto sulle strade di Torino

In città, il nubifragio ha creato situazioni di instabilità anche per le infrastrutture. Lampade dell’illuminazione pubblica, impianti semaforici e la segnaletica stradale hanno subito danni notevoli e verranno sistematicamente rimossi o riparati. Gli addetti ai lavori sono già all’opera per trattare le problematiche causate dal maltempo, con un’occhiata particolare agli interventi di sicurezza.

La fornitura di servizi e la circolazione stradale potrebbero subire interruzioni temporanee in attesa che i lavori di ripristino siano completati, rendendo attenta la presenza dell’amministrazione e delle squadre dedicate.

Interventi di pulizia e sicurezza in atto

Operazioni di rimozione e sanificazione

Le squadre dell’azienda rifiuti Amiat hanno avviato da subito le operazioni di pulizia delle strade e di rimozione di foglie e detriti accumulati lungo i corsi Moncalieri e Sacco e Vanzetti. Questi interventi hanno avuto inizio durante la notte, non appena la situazione idrica ha cominciato a migliorare. Gli operai continuano a lavorare incessantemente per garantire che le strade siano sicure e percorribili per tutti i cittadini, con il supporto delle attrezzature adeguate.

Monitoraggio dell’integrità strutturale

Parallelamente, le autorità locali stanno monitorando l’integrità delle strutture pubbliche e private per valutare eventuali danneggiamenti. Gli interventi di verifica sono fondamentali per prevenire situazioni di rischio e garantire la tranquillità della popolazione. L’emergenza ha messo in luce la necessità di un costante monitoraggio e di una prevista gestione degli eventi meteorologici violenti, caratterizzati da intensità difficili da prevedere.

Il Comune di Torino, attraverso le sue indicazioni e raccomandazioni, sottolinea l’importanza della prudenza nei giorni a seguire, quando gli effetti del nubifragio potrebbero ancora presentarsi manifesti. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza richiedono tempo e sforzi coordinati da parte di tutte le parti coinvolte.