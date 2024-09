Traffico intenso nel weekend di rientro dalle vacanze: segnali di un agosto che volge al termine

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Redazione

Con l’arrivo dell’ultimo weekend di agosto, il traffico sulle strade italiane ha raggiunto picchi significativi, testimoniando l’ondata di rientro dalle vacanze estive. Secondo i dati forniti da Anas, i flussi di veicoli si sono diretti principalmente verso nord, in linea con le previsioni di traffico etichettate come “bollino rosso”. Tuttavia, nonostante l’intensità del traffico, è stata registrata una diminuzione del 5% rispetto al fine settimana precedente.

Analisi dei flussi di traffico

Rilevamenti sulla A2 Autostrada del Mediterraneo

I dati raccolti dai sensori lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo indicano che il numero di veicoli in transito ha superato i 2,6 milioni. Questo valore segna una diminuzione significativa di circa il 13% rispetto allo stesso periodo della settimana precedente. Questi numeri rivelano importanti informazioni sulla mobilità dei vacanzieri e i rientri da località balneari o montane.

Durante il weekend, il flusso di veicoli in direzione nord ha mostrato una predominanza dell’80% rispetto a quelli diretti a sud, delineando un chiaro quadro di rientro dalle località turistiche. Le ore di punta, in cui si sono concentrate le maggiori difficoltà di circolazione, sono state quelle diurne, con un picco di traffico tra le 8 e le 18. Questo fenomeno suggerisce come gli italiani stiano tornando a casa, pianificando di affrontare il traffico nelle ore meno critiche della giornata.

Tratte più congestionate

Osservando più nel dettaglio, si nota come la tratta nord della A2 abbia registrato il maggior numero di transiti. Presso il punto di Baronissi, ben 167.000 veicoli hanno attraversato il tratto, mentre all’innesto con l’A3 si sono contati 154.000 veicoli. Tuttavia, la tratta più trafficata in assoluto si è rivelata quella di Pontecagnano Faiano, con circa 255.000 veicoli in transito. Questi dati evidenziano non solo l’intensità del traffico, ma anche l’importanza delle infrastrutture stradali in questi momenti critici dell’anno.

Andamenti sulla SS16 Adriatica e lungo la costa tirrenica

Rilevazioni sulla SS16 Adriatica

Un’analisi dei dati sulla SS16 Adriatica riporta una leggerissima flessione del traffico, con una diminuzione del 4% rispetto al weekend passato. Nonostante ciò, si sono registrati meno di 2 milioni di transiti lungo i suoi oltre 1.000 km. Questo andamento potrebbe far riflettere sulle scelte dei viaggiatori, che potrebbero aver preferito itinerari alternativi in base alle condizioni meteorologiche o ad altri fattori.

Traffico lungo la costa tirrenica

Lungo la costa tirrenica, i transiti sono risultati complessivamente stabili. La strada Aurelia ha visto oltre 784.000 transiti, mentre la Pontina ha registrato un aumento del 8%, con 686.000 veicoli transitati. Questo incremento è significativo e potrebbe indicare una maggiore affluenza di turisti anche verso le località costiere, suggerendo che il ritorno dalle ferie non ha penalizzato uniformemente tutte le arterie stradali.

Questo fine settimana di traffico intenso segna un momento di transizione, con molti italiani che tornano a casa e si preparano a rientrare nella routine quotidiana. Nel monitoraggio costante del traffico, Anas continua a fornire dati utili per comprendere le dinamiche di mobilità del Paese.