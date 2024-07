Tragedia a Fasano: Giovane donna muore cadendo in un ascensore guasto

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Una tragica vicenda ha sconvolto la tranquilla Fasano, in provincia di Brindisi, dove una ragazza di 25 anni ha perso la vita in modo drammatico. Il tragico incidente è avvenuto in una palazzina sita in via Piave, dove la vittima, trovandosi al quarto piano, ha deciso di utilizzare l’ascensore. Tuttavia, un guasto imprevisto ha causato la sua caduta nel vuoto, provocandone la morte istantanea. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane, vietando l’accesso all’area per consentire le indagini del caso.

Errore fatale: Il momento in cui la giovane ha perso la vita

L’assurda fatalità si è consumata nel momento in cui la vittima, desiderosa di raggiungere il piano desiderato attraverso l’ascensore, ha aperto la porta della cabina senza rendersi conto che questa non si trovava al suo stesso livello. La disfunzione dell’impianto di sollevamento ha permesso il tragico incidente, trascinando la giovane in una caduta mortale. Un evento che ha scosso la comunità di Fasano, lasciando sgomenti parenti e amici della ragazza, i quali ancora faticano a comprendere come sia potuta accadere una tragedia di tale portata.

