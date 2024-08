Tragedia in mare: affonda barca a vela con 22 passeggeri a Porticello, 7 dispersi

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Redazione

Un violento maltempo ha colpito la provincia di Palermo e, nel mezzo di queste avverse condizioni atmosferiche, si è verificato un grave incidente marittimo. Una barca a vela di circa 50 metri ha affondato nel tratto di mare davanti a Porticello, coinvolgendo un gruppo di 22 persone. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma i timori crescono per i sette passeggeri ancora dispersi. Di seguito, un approfondimento sui dettagli dell’incidente e le operazioni di salvataggio.

la dinamica dell’incidente

Il maltempo e l’affondamento

Intorno alle ore 5 del mattino, la pacifica superficie del mare è stata scossa da una tromba d’aria che ha colpito la zona di Porticello, creando condizioni altamente instabili per la navigazione. La violenza delle raffiche e le onde alte hanno sorpreso i passeggeri a bordo della barca a vela che, secondo le prime ricostruzioni, ha iniziato a imbarcare acqua rapidamente. Nonostante l’allerta meteorologica preannunciasse maltempo, l’imbarcazione battente bandiera inglese si trovava in mare, forse in un tentativo di fuga dalle piogge in arrivo.

L’imbarcazione, che trasportava a bordo principalmente cittadini britannici, si è capovolta e affondata, provocando il panico tra i passeggeri. Il mare agitato ha ostacolato i primo soccorsi, ma le motovedette della Guarda Costiera, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, iniziando a recuperare i sopravvissuti.

Interventi di salvataggio

Le operazioni di salvataggio sono state coordinate congiuntamente dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco. Tra i 22 passeggeri coinvolti, 15 sono stati recuperati rapidamente grazie alla professionalità e alla preparazione degli operatori di soccorso. Questi ultimi hanno dovuto affrontare maree tumultuose e condizioni meteorologiche avverse, rendendo il salvataggio ancora più difficile. Inoltre, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono tuffati in acqua, dirigendosi verso il relitto dell’imbarcazione affondata, situata a circa 49 metri di profondità e mezzo miglio dalla costa.

In un’operazione toccante, i sommozzatori sono riusciti a salvare un bambino di un anno, che fortunatamente è stato tra i sopravvissuti. Il piccolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, le ricerche degli altri dispersi sono proseguite, condotte da unità specializzate.

il profilo dei passeggeri coinvolti

Identità e nazionalità

A bordo della barca a vela c’erano 22 persone, provenienti da diverse nazioni. La maggioranza dei passeggeri era di nazionalità britannica, ma la lista dei presenti includeva anche un neozelandese, un cittadino dello Sri-Lanka, due anglo-francesi e un irlandese. Questa multiculturalità testimonia l’attrattiva della Sicilia come meta di navigazione, ma sottolinea anche i rischi legati alla navigazione in condizioni meteo avverse. Il mix di nazionalità ha reso le operazioni di identificazione dei sopravvissuti e dei dispersi una sfida, ma le autorità locali hanno attivato i protocolli necessari per garantire l’assistenza e il supporto ai familiari delle persone coinvolte.

Effetti psicologici e assistenza ai superstiti

I sopravvissuti, all’arrivo sulla terraferma, sono stati accolti dai carabinieri, dal personale del 118 e dalla Protezione Civile, i quali hanno fornito assistenza medica e psicologica. La situazione critica a bordo dell’imbarcazione e l’impatto emotivo di tale esperienza traumatica possono avere effetti duraturi su chi l’ha vissuta. È importante che i superstiti ricevano il supporto adeguato per affrontare il trauma e la paura associati a un evento tanto drammatico. Le autorità stanno collaborando attivamente per garantire che tutte le necessità vengano soddisfatte.

Le ricerche continuano, con speranze che crescono e si affievoliscono in un contesto di grande incertezza. La situazione rimane tesa mentre famiglie e amici attendono notizie sui dispersi.