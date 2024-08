Tragedia in mare: barca a vela affonda al largo di Porticello, 15 in salvo e 7 dispersi

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Una grave emergenza marittima si è verificata all’alba nel comune di Porticello, in provincia di Palermo, dove una barca a vela di circa 50 metri si è inabissata a causa di un violento maltempo. Le operazioni di salvataggio, coordinate dalla Guardia costiera, hanno portato al recupero di 15 persone, mentre 7 risultano ancora disperse. Le forze dell’ordine, tra cui i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri, stanno attivamente cercando di fare chiarezza su questa drammatica vicenda che ha coinvolto cittadini di diverse nazionalità.

La dinamica dell’affondamento

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando la barca, battente bandiera inglese, ha incontrato condizioni di maltempo improvvise. L’imbarcazione si trovava a circa mezzo miglio dalla costa e a 50 metri di profondità quando è affondata. Le prime informazioni indicano che il maltempo, caratterizzato da forti venti e onde alte, potrebbe essere stato il fattore scatenante dell’incidente. Le testimonianze dei superstiti potrebbero offrire ulteriori dettagli su come si è sviluppata la situazione a bordo prima del naufragio.

La situazione è stata immediatamente segnalata alla Guardia costiera, che ha attivato un’operazione di soccorso senza precedenti. I soccorritori si sono mobilitati rapidamente per cercare di recuperare le persone a bordo, avvalendosi di motovedette e personale altamente specializzato. Le condizioni marittime complicate hanno reso difficile l’operazione, ma grazie alla rapidità di intervento, 15 persone sono state tratte in salvo.

Il salvataggio dei superstiti

Tra i 15 superstiti tratti in salvo dai soccorritori, figura un bambino di meno di un anno. Fortunatamente, il piccolo non ha riportato ferite gravi e è stato trasferito all’Ospedale dei bambini di Palermo per accertamenti. Gli altri superstiti sono stati assistiti sul posto e, secondo le prime informazioni, non presentano condizioni di salute preoccupanti. La Guardia costiera ha provveduto a fornire assistenza immediata e a garantire che tutti ricevessero le cure necessarie.

Le ricerche dei dispersi proseguono senza sosta, con i sommozzatori dei vigili del fuoco che scandagliano le acque alla ricerca di eventuali sopravvissuti o dei corpi di chi non ce l’ha fatta. Le operazioni sono complicate dalla profondità a cui si trova l’imbarcazione, ma le forze del soccorso stanno operando con grande determinazione. Le famiglie dei dispersi e dei superstiti sono state approntate con supporto psicologico e informazioni aggiornate sull’evoluzione della situazione.

Le nazionalità dei coinvolti

La barca a vela era composta soprattutto da cittadini inglesi, un dato che accresce l’importanza della situazione a livello internazionale. Tra i passeggeri figurano anche due anglo-francesi, un irlandese, un neozelandese e un cittadino dello Sri Lanka, evidenziando la varietà culturale della comitiva. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto con le ambasciate e i consolati dei vari paesi coinvolti per garantire l’assistenza necessaria ai familiari e per gestire correttamente la comunicazione sulle operazioni di soccorso.

La risposta delle autorità

Le autorità marittime e di emergenza stanno coordinando le proprie risorse per garantire che ogni possibile misura venga presa per cercare le persone disperse. L’evento ha sollevato preoccupazioni non solo per le persone coinvolte, ma anche per la sicurezza delle navigazioni nelle acque circostanti. Sono attualmente in fase di valutazione eventuali misure per migliorare la sicurezza marittima, specialmente durante periodi di maltempo.

Le operazioni di soccorso continueranno finché non saranno ritrovate tutte le persone a bordo, con l’auspicio che il bilancio della tragedia possa migliorare.