Tragedia in Sardegna: turista tedesco perde la vita durante una arrampicata a Cuglieri

26 Settembre 2024

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la costa di Cuglieri, in provincia di Oristano, dove un turista tedesco di circa 35 anni ha perso la vita mentre si dedicava all’arrampicata. La dinamica dei fatti rimane avvolta nel mistero, ma i dettagli forniti dalle autorità delineano un quadro drammatico, con la Guardia costiera di Bosa impegnata nelle operazioni di recupero.

Il tragico incidente

Le circostanze della caduta

Secondo quanto riportato, il turista stava arrampicandosi insieme a un’amica nella zona compresa tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu, un’area caratterizzata da ripide scogliere e un mare particolarmente mosso. Durante l’attività, il giovane ha perso l’equilibrio, precipitando dalle rocce e finendo in mare. Le cause della caduta non sono ancora state chiaramente accertate, ma si ipotizza che possa essere stato colpito da una pietra o abbia subito un malore.

L’intervento dell’amica

Dopo la caduta, la compagna di arrampicata ha compiuto un gesto eroico tuffandosi in mare per tentare di soccorrerlo. Nonostante i suoi sforzi per mantenerlo a galla fino all’arrivo dei soccorsi, le condizioni del giovane erano già critiche, e pare che all’impatto con l’acqua abbia perso i sensi, rendendo vano il tentativo di salvataggio. La donna ha immediatamente dato l’allerta, contribuendo a far scattare i soccorsi in tempi rapidi.

Il soccorso e le operazioni di recupero

L’arrivo delle forze del soccorso

La notizia del tragico incidente ha rapidamente mobilitato numerose squadre di soccorso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Oristano e quelli di Cagliari, che hanno supportato le operazioni con un elicottero. Inoltre, la Capitaneria di porto ha coordinato le attività di salvataggio marittimo. Un gommone del servizio di salvamento a mare, insieme ai vigili del fuoco, ha effettuato il recupero sia del corpo del giovane turista sia della sua amica, portandoli in sicurezza sulla spiaggia.

Tentativi di rianimazione

Una volta che i soccorritori sono riusciti a tirare il giovane fuori dall’acqua, i medici del 118 hanno cercato di rianimarlo, attuando tutte le procedure necessarie per ripristinarne le funzioni vitali. Purtroppo, i tentativi non hanno avuto successo e l’arrivo del personale medico si è rivelato inutile, confermando tristemente il decesso del turista.

L’incidente ha gettato un’ombra di tristezza su questa località turistica, dove la bellezza del paesaggio si è scontrata con la drammaticità della perdita di una vita giovane. La comunità e le autorità competenti stanno ora lavorando per raccogliere ulteriori informazioni sulle circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia.