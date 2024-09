Tragedia in val Gardena: escursionista canadese perde la vita durante una tempesta di neve

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Una tragica notizia arriva dalla val Gardena, dove una tempesta di neve ha colpito l’Alto Adige, portando a un evento drammatico che ha portato alla morte di un’escursionista canadese di 57 anni. Mentre stava percorrendo un sentiero con il compagno, le avverse condizioni meteo hanno reso il cammino pericoloso e fatale. I dettagli emersi dagli sforzi di soccorso offrono uno sguardo su una giornata che si è trasformata in un incubo per i protagonisti e per coloro che hanno cercato di aiutarli.

L’incidente e le ricerche

Il percorso verso il rifugio Puez

La vittima, una donna di 57 anni originaria del Canada, si trovava in escursione con il suo compagno, un uomo di 56 anni, sulla strada che dal rifugio Genova conduce verso il rifugio Puez. Il cammino, considerato di bellezza straordinaria in condizioni normali, si è trasformato in una trappola letale a causa della forte tempesta di neve che ha colpito la zona. Le condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una visibilità quasi nulla, hanno complicato la situazione e fatto perdere orientamento alla coppia.

L’allerta lanciata alle autorità

Intorno alle 20.45, preoccupati per la loro situazione, il compagno ha deciso di lanciare l’allerta. Il tempestivo intervento delle autorità è stato cruciale, ma le operazioni di soccorso sono state immediatamente ostacolate dal maltempo. Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l’intervento degli elicotteri, costringendo i soccorritori a operare su terreni impervi e in condizioni di visibilità decisamente limitata.

Le operazioni di soccorso

L’intervento del soccorso alpino

Con il maltempo che continuava a imperversare, il soccorso alpino ha mobilitato le proprie squadre che, nonostante le difficoltà, si sono dirette verso la zona indicata dall’allerta. Parallelamente, il gestore del rifugio Puez, accompagnato da una futura guida alpina, ha intrapreso una missione di soccorso. La loro determinazione si è rivelata fondamentale in un momento di grande tensione e incertezza.

La drammatica scoperta

Dopo ore di ricerche, il momento più angoscioso è finalmente arrivato: i soccorritori hanno trovato la coppia, ma nonostante gli sforzi condivisi, la situazione era già critica. Purtroppo, la donna era priva di sensi al momento del ritrovamento. Senza perdere tempo, il team di soccorso ha tentato disperatamente manovre di rianimazione, ma la donna è deceduta sul posto. La triste notizia ha colpito non solo il compagno, rimasto coinvolto in questo tragico evento, ma anche l’intera comunità di escursionisti che frequentano solitamente le splendide montagne dell’Alto Adige.

Il contesto della tempesta di neve

Tempeste in alta montagna

Le tempeste di neve sono fenomeni comuni nelle regioni montuose, in particolare in autunno e inverno. Tuttavia, non sono mai da sottovalutare. L’Alto Adige, famoso per i suoi paesaggi mozzafiato e piste di sci di fama mondiale, può trasformarsi rapidamente in un ambiente ostile a causa di rapide variazioni climatiche. Questo evento serve da monito sull’importanza di essere ben preparati e informati quando ci si avventuri in montagna.

Consigli per gli escursionisti

A fronte di tragedie come quella avvenuta in val Gardena, è fondamentale diffondere consapevolezza tra gli escursionisti. Gli esperti consigliano di controllare sempre le previsioni meteorologiche, equipaggiarsi di materiale adeguato e non sottovalutare mai i segnali di cambiamento del tempo. La montagna, pur essendo un luogo di bellezza straordinaria, richiede rispetto e una preparazione adeguata per garantire la sicurezza di chi viaggia.

La drammatica vicenda della donna canadese ha scosso le comunità locali e ha messo in evidenza la fragilità della vita in montagna, rinnovando l’appello alla prudenza e alla responsabilità tra chi decide di intraprendere un’avventura tra i monti.