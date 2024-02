Tragedia nello zoo indiano: uomo sbranato da un leone durante un selfie rischioso

Nel distretto di Alwar, nel Rajasthan, in India, un tragico incidente ha visto protagonista Prahlad Gujjar, 38 anni, vittima di un leone nel parco zoologico Sri Venkateswara a Tirupati. L’uomo ha perso la vita mentre tentava di farsi un selfie con l’animale, dimostrando quanto sia pericoloso avvicinarsi a un leone anche se addestrato.

Un selfie mortale: l’incontro fatale tra l’uomo e il leone

La scelta sconsiderata di Prahlad Gujjar di avvicinarsi troppo a un leone per scattarsi una foto da condividere sui social ha avuto conseguenze tragiche. Nonostante l’allarme immediato lanciato dallo staff dello zoo, l’uomo è stato attaccato e ucciso dal leone nel recinto dell’animale. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui Gujjar è entrato nella cisterna d’acqua della belva, un gesto che si è rivelato fatale.

Le conseguenze dell’azione imprudente: l’autopsia e le ipotesi

Dopo l’aggressione mortale, i custodi dello zoo hanno dovuto intervenire per recuperare i resti di Prahlad Gujjar, mentre il leone rimaneva vicino alla vittima. I media locali hanno riportato che l’uomo potrebbe essere stato in uno stato di ebbrezza al momento dell’incidente, ipotesi che verrà verificata durante l’autopsia. Le circostanze della morte di Gujjar rimangono drammatiche e un monito sull’importanza di evitare comportamenti rischiosi con animali selvatici, anche in luoghi controllati come uno zoo.

