Tragica perdita di tre giovani motociclisti in un incidente mortale

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

La comunità di Paulilatino e Gadoni sotto choc per la tragedia

In memoria delle vittime e solidarietà alle famiglie colpite

– Giovanni Melis: ex militare di 32 anni, nato a Gadoni e residente ad Abbasanta, è la terza vittima dell’incidente. Lascia una compagna e una figlia di un anno.

– Ivano Saba: il quarto motociclista coinvolto nell’incidente, che è stato gravemente ferito e trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

– Carlo Masala: l’autista dell’auto coinvolta nell’incidente, che è rimasto lievemente ferito ed in stato di shock.

– Paulilatino, Gadoni e Abbasanta: sono i paesi coinvolti nell’incidente e le comunità locali sono profondamente colpite dalla tragedia.

– Domenico Gallus: sindaco di Paulilatino, ha espresso il suo dolore per la perdita dei due giovani motociclisti definendoli “ragazzi d’oro” molto amati e rispettati da tutti nel paese. Ha annunciato il lutto cittadino per onorare la loro memoria.

– Francesco Mario Peddio: sindaco di Gadoni, si è detto affranto per la tragedia e ha ricordato Giovanni come una persona legata alla sua famiglia e al paese.

– Sardegna: l’intera regione si stringe attorno alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite dalla tragedia. Le autorità locali si impegnano a fare luce sull’accaduto e a offrire supporto alle famiglie delle vittime.

Gli eventi riguardanti un incidente stradale con vittime sono sempre tragici e generano un profondo dolore nella comunità locale. La solidarietà e il supporto alle famiglie delle vittime sono essenziali in momenti come questi.