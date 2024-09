Tragico annegamento di una turista filippina in Sardegna: la vittima aveva 62 anni

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Arbus, nel sud della Sardegna, dove una turista di origine filippina, residente in Irlanda, ha perso la vita annegando nel mare locale. La donna, di 62 anni, si trovava in spiaggia insieme al marito quando è avvenuto il tragico incidente. Le circostanze esatte che hanno portato alla sua morte sono ancora da chiarire, con le autorità impegnate a ricostruire l’accaduto. Questo evento sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle condizioni marine, specialmente in momenti di maltempo.

annegamento nell’area di porto maga

il contesto dell’incidente

Sabato pomeriggio, il mare di ARBUS ha mostrato una forza inaspettata. La donna e il marito erano nella località di PORTO MAGA, nota per le sue splendide spiagge, ma anche per la potenziale pericolosità delle sue acque in determinate condizioni meteorologiche. Non è chiaro se, in un momento di leggerezza, la turista abbia deciso di fare il bagno nonostante il mare mosso o se si sia semplicemente avvicinata al bagnasciuga. Le testimonianze sono ancora in fase di raccolta, ma ciò che è certo è che una corrente potente ha trascinato la donna al largo.

le condizioni del mare e i rischi correlati

Le condizioni marine sono state segnalate come avverse, con onde particolarmente alte che hanno reso il bagno pericoloso. I bagnanti sono spesso avvisati riguardo ai rischi di annegamento, specialmente nelle spiagge sarde, che attirano turisti da tutto il mondo. La sensibilizzazione su questi pericoli è fondamentale, poiché non sempre risulta evidente il pericolo rappresentato dalle correnti forti e dall’instabilità del mare.

intervento dei soccorsi

mobilitazione delle autorità

Dopo il tragico incidente, le autorità locali sono intervenute rapidamente. La Capitaneria di porto di ORISTANO e i vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente. Un’operazione di soccorso è stata coordinata via terra e aria, con l’elicottero Drago 144 che ha svolto un ruolo cruciale nel recupero della vittima. È fondamentale evidenziare come la prontezza e la professionalità dei soccorsi siano vitali in situazioni di emergenza.

il recupero della vittima

Un sommozzatore del team di emergenza si è tuffato in mare dal velivolo per cercare di recuperare il corpo della donna. Dopo alcuni minuti di intensa attività di soccorso, il sommozzatore è riuscito a riportare il corpo privo di vita della 62enne a riva, dove le autorità hanno avviato le procedure necessarie. Ciò mette in luce non solo le difficoltà del recupero in mare, ma anche la tragica conclusione di un’uscita estiva che avrebbe dovuto essere solo un momento di svago e relax.

l’impatto sulla comunità locale

Il drammatico annegamento ha lasciato un segno profondo non solo nella famiglia della vittima, ma anche nella comunità locale. La spiaggia di PORTO MAGA, un luogo amato da residenti e turisti, sarà ricordata per la tragedia accaduta. Le autorità locali hanno dichiarato l’importanza di intensificare la sensibilizzazione riguardo ai pericoli del mare, specialmente in giornate di maltempo, per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti coloro che visitano questa meravigliosa zona della SARDEGNA.