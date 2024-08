Tragico incidente stradale a Latina: due morti e tre feriti in un violento scontro tra quattro auto

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un grave incidente stradale ha scosso Latina, dove nella notte si è registrato un violento scontro che ha coinvolto quattro veicoli, con un tragico bilancio di due giovani deceduti e tre feriti. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e capire le cause che hanno portato a questa drammatica situazione.

La dinamica dell’incidente

Un impatto devastante

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in strada ACQUE ALTE, in prossimità della rotonda di BORGO PIAVE, alle porte della città. Una TOYOTA CH-R, con a bordo cinque ragazzi, stava percorrendo la strada in direzione di BORGO PODGORA quando ha urtato una minicar, che stava uscendo da STRADA ACQUA BIANCA. L’impatto ha compromesso anche la Nissan QASHQAI che viaggiava nella stessa direzione, mentre una LANCIA YPSILON, coinvolta secondariamente, è andata a collidere contro un palo della luce.

Il tragico epilogo

Dopo il primo impatto, la TOYOTA ha continuato la sua corsa, schiantandosi contro un albero al di fuori della carreggiata. Successivamente, si è ribaltata nel centro della strada, creando un ulteriore rischio per gli altri veicoli in transito. Questo grave incidente ha visto una serie di conseguenze drammatiche, tra cui la morte di due giovani, a causa delle ferite riportate.

Intervento dei soccorsi

L’arrivo dei servizi di emergenza

Subito dopo il sinistro, è stata attivata una risposta d’emergenza che ha visto l’intervento di diverse ambulanze del 118 e un’auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto operare per estrarre i feriti bloccati all’interno dell’abitacolo della TOYOTA, mettendo in campo tutte le risorse necessarie per garantire un rapido soccorso.

Le condizioni dei coinvolti

Il conducente della minicar e gli occupanti della Nissan QASHQAI e della LANCIA YPSILON sono stati fortunatamente illesi e non hanno necessitato di trasporto in ospedale. Tuttavia, i cinque giovani a bordo della CH-R hanno subito le conseguenze più gravi. Tre di loro sono stati trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale SANTA MARIA GORETTI, mentre per due di loro non c’è stato nulla da fare e sono deceduti a causa delle ferite.

Gestione della viabilità e indagini

Intervento delle forze dell’ordine

Le pattuglie della squadra VOLANTE della QUESTURA DI LATINA sono intervenute per gestire la viabilità, mentre la POLIZIA STRADALE del Distaccamento di APRILIA ha effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Sono state raccolte testimonianze e informazioni vitali per ricostruire esattamente cosa sia successo nei momenti precedenti all’impatto.

Presenza del pubblico ministero

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il Pubblico Ministero GIUSEPPE BONTEMPO, che ha avviato le procedure per un’indagine approfondita. Le forze dell’ordine stanno collaborando per raccogliere tutti gli elementi utili a stabilire responsabilità e circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Il triste episodio ha generato forti emozioni nella comunità locale, evidenziando ulteriormente le problematiche legate alla sicurezza stradale. La polizia invita tutti gli automobilisti a rispettare le norme del codice della strada per prevenire simili incidenti.