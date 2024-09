Tragico incidente stradale nel Gargano: quattro morti e un ferito lungo la superstrada 693

Ultimo aggiornamento il 20 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un drammatico incidente si è verificato nella giornata di oggi sulla superstrada 693 dei laghi, che collega i comuni del Gargano, tra le uscite di San Nicandro Garganico e Apricena, nella località di San Nazario, in provincia di Foggia. L’incidente ha coinvolto due autovetture, causando un grave bilancio di quattro persone decedute sul colpo e un ferito, che è stato immediatamente trasportato in ospedale dai soccorritori del 118. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato all’intervento delle autorità competenti.

dinamica dell’incidente

le circostanze del sinistro

I dettagli riguardanti la dinamica del sinistro stradale sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, che sta conducendo le indagini necessarie per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente. Le prime informazioni indicano che le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, ma ulteriori verifiche sono necessarie per chiarire la sequenza esatta degli eventi. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e le rilevazioni del personale investigativo.

la scena dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato in condizioni complesse per estrarre le vittime e il ferito dalle lamiere contorte delle auto coinvolte. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili anche dalle condizioni del tratto stradale, che purtroppo non hanno facilitato l’approccio degli operatori. L’intervento della polizia stradale, oltre alla regolamentazione del traffico, si è concentrato sulla raccolta di testimonianze da parte dei presenti e sulla mappatura della scena, elementi cruciali per una ricostruzione completa dell’accaduto.

reazioni delle autorità locali

le parole del sindaco

Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha confermato il triste bilancio dell’accaduto, dichiarando: “Si ha notizia, purtroppo, di quattro vittime e un ferito”. Le sue parole evidenziano non solo il dolore della comunità per la tragedia, ma anche un sincero impegno per supportare le famiglie delle vittime in questo momento difficile. Il sindaco ha assicurato che il comune sarà al fianco dei familiari per garantire loro tutto il necessario in questo periodo di lutto.

impatti sulla comunità

Questo tragico evento ha suscitato una profonda emozione tra i residenti della zona. Le strade del Gargano sono frequentemente utilizzate e incidenti di questa portata pongono interrogativi sulla sicurezza della viabilità. Nella comunità si sta cominciando a discutere sulla necessità di aumentare i controlli e migliorare le infrastrutture per prevenire futuri incidenti. Nonostante non ci siano stati precedenti allarmi su questo specifico tratto di strada, la tragedia attuale ha riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale nella regione.

traffico bloccato e soccorsi

l’interruzione della circolazione

La superstrada 693 è attualmente bloccata nel tratto interessato dall’incidente, creando disagi al traffico nella zona. Policemen e vigili del fuoco sono al lavoro per gestire la situazione e garantire un ripristino della normalità il prima possibile. I conducenti in transito sono stati costretti a deviare su percorsi alternativi, aggravando ulteriormente il traffico nelle zone limitrofe.

l’intervento del 118

Il personale del 118 ha svolto un ruolo cruciale nel trasporto del ferito all’ospedale più vicino per le cure del caso. La tempestività dell’intervento sanitario è fondamentale in situazioni come queste, dove ogni minuto può fare la differenza. La comunità di San Nicandro Garganico è in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardanti le condizioni del ferito, che rappresenta un aspetto centrale della tragedia che ha colpito la zona.

L’evento drammatico è un triste promemoria della fragilità della vita e della necessità di promuovere comportamenti di guida più sicuri per proteggere sempre più vite su strada.