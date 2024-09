Tragico incidente stradale sull’A4: due vittime nella notte tra San Giorgio di Nogaro e Latisana

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2024 by Redazione

Un drammatico incidente stradale ha scosso la notte di ieri lungo l’autostrada A4, in un tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in provincia di Udine. Due cittadini di nazionalità straniera hanno perso la vita a causa di un grave impatto con un camion, lasciando un segno profondo nel territorio e suscitando preoccupazione per la sicurezza stradale. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

dinamiche dell’incidente stradale

il momento fatale

La tragedia si è consumata intorno alle 5.15 del mattino, quando la polizia stradale ha ricevuto l’allerta tramite il numero unico di emergenza 112. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiavano le vittime si è incastrato sotto un camion che lo precedeva, mentre entrambi i mezzi percorrevano la corsia centrale di quel tratto autostradale. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando tutti i dettagli per comprendere se si sia trattato di un errore umano, di un guasto meccanico o di altri fattori esterni.

intervento dei soccorsi

Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorsi hanno immediatamente attivato una risposta d’emergenza. La Centrale operativa Sores Friuli Venezia Giulia ha mobilitato un’ambulanza e un’unità di elisoccorso, vista l’urgenza della situazione. Tuttavia, nonostante l’impegno dei rianimatori, che hanno lavorato incessantemente per tentare di salvare le vite dei due occupanti, i soccorsi si sono rivelati vani. Il supporto operativo dei vigili del fuoco è stato cruciale; hanno dovuto operare per estrarre le vittime dall’abitacolo, un’operazione complessa a causa delle condizioni in cui si trovava il veicolo dopo lo scontro.

ripercussioni sul traffico e gestione dell’emergenza

effetti sui viaggiatori

L’incidente, avvenuto in un’orario di minor affluenza, ha avuto ripercussioni limitate sul traffico autostradale. Nonostante il drammatico evento, la gestione della viabilità è risultata efficace, con un’unica segnalazione di rallentamenti presso il Nodo di Palmanova. Questo ha permesso una rapida fluidificazione della circolazione, essenziale per garantire che altri viaggiatori non subissero disagi a causa della tragedia.

intervento delle autorità competenti

Autostrade Alto Adriatico, incaricata della manutenzione e della sicurezza della rete autostradale, ha subito inviato personale sul posto per la bonifica della sede stradale. L’iniziale rapido intervento delle autorità ha contribuito a mantenere sotto controllo la situazione, permettendo che le operazioni di soccorso si svolgessero senza impedimenti. Gli agenti della polizia stradale sono ora impegnati a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e a raccogliere testimonianze che possano chiarire eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono, e si attende che emergano ulteriori dettagli che possano fornire una visione più chiara delle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita di vite umane, un triste monito sull’importanza della sicurezza stradale.