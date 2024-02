Trama Beautiful: Anticipazioni e novità esclusive

La programmazione di Beautiful è sempre ricca di colpi di scena e oggi, martedì 27 febbraio 2024, non fa certo eccezione. Questo episodio continua a tenere incollati i telespettatori alla poltrona, con nuovi sviluppi e svolte inaspettate. Ecco cosa possiamo aspettarci dalla soap opera più amata dal pubblico di Canale 5.

Brooke e le sue scelte di cuore

Nell’episodio di oggi, vediamo Brooke confrontarsi con le sue emozioni e le sue relazioni passate. Nonostante Bill abbia deciso di lasciarla per tornare dalla sua ex moglie, Brooke è determinata a non rinunciare al suo amore per Ridge. Con pazienza e grazia, ribadisce a Bill e a Deacon che Ridge è l’uomo della sua vita e che non sarà facile per nessuno prendere il suo posto nel suo cuore. Nel frattempo, Ridge e Taylor iniziano a fare progetti per il futuro insieme, ma il turbamento di Ridge per il fallimento del suo matrimonio con Brooke è evidente.

Dove guardare Beautiful in streaming e in replica

Per gli appassionati che non vogliono perdersi neanche un episodio della loro serie preferita, esistono diverse modalità per seguire Beautiful in streaming e in replica. Mediaset Infinity offre la possibilità di vedere la soap sia in diretta che on demand, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Basta creare un account gratuito per accedere a tutti gli episodi della serie. Inoltre, su La5 è possibile vedere le repliche delle puntate passate dal lunedì al venerdì e il sabato, per non perdere nessun dettaglio delle vicende dei protagonisti.