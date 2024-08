Trieste: 14 arresti per immigrazione irregolare tra luglio e agosto, fermati anche passeur

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Le operazioni di controllo negli ultimi mesi nella zona di confine tra Italia e Slovenia hanno portato a risultati significativi nel contrasto all’immigrazione irregolare. Tra l’8 luglio e il 10 agosto, la polizia di frontiera di Trieste ha effettuato 14 arresti, con particolare focus sui passeur coinvolti nel traffico di migranti. Queste azioni, che hanno visto la collaborazione dei carabinieri, mirano a ridurre il fenomeno della migrazione irregolare e a garantire la sicurezza del territorio.

Controlli al confine italiano-sloveno

Il ripristino dei controlli di frontiera

Nel mese di luglio, le autorità italiane hanno intensificato i controlli lungo il confine con la Slovenia. Questi sforzi sono stati motivati dall’aumento dei flussi migratori e dall’esigenza di combattere il fenomeno dei passeur, agenti coinvolti nell’organizzazione del trasporto irregolare di migranti. Le operazioni di polizia hanno portato all’arresto di 14 persone, 9 delle quali erano direttamente implicate nel favorire l’immigrazione clandestina. I controlli si sono concentrati su strade e punti di passaggio strategici, al fine di individuare rapidamente possibili irregolarità.

Collaborazione tra polizia e carabinieri

Le attività sono state coordinate e attuate in sinergia con i carabinieri locali, generando un’azione combinata e strutturata contro il crimine legato al traffico di esseri umani. Grazie a questa collaborazione, le forze dell’ordine sono riuscite a sviluppare una strategia efficace per monitorare e fermare i passeur, oltre a proteggere i migranti vulnerabili che si trovano in situazioni di precarietà.

La serie di arresti in dettaglio

Gli arresti del mese di luglio

Il primo arresto di un passeur si è registrato l’8 luglio, quando un uomo turco di 51 anni è stato fermato mentre accompagnava cinque connazionali in Italia. A soli tre giorni di distanza, una seconda operazione ha visto coinvolti due giovani turchi di 25 e 23 anni: il conducente è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, mentre il passeggero è stato denunciato. A metà mese, il 16 luglio, sono stati arrestati un 25enne ucraino e un 47enne georgiano; il primo trasportava quattro minorenni turchi, che successivamente sono stati affidati a una struttura adatta, mentre il georgiano stava trasportando cinque cittadini turchi e una siriana.

Sviluppi in agosto

Il mese di agosto ha visto un aumento degli arresti. Il 3, una donna turca con i suoi tre bambini ha tentato di raggiungere il marito in Germania, ma il conducente, un moldavo di 51 anni, è stato arrestato. Nei giorni seguenti, altre due operazioni hanno portato all’arresto di una cittadina kosovara di 46 anni e di un bielorusso di 34, entrambi responsabili del trasporto di sette cittadini turchi. L’8 agosto, un 40enne ucraino è stato fermato mentre trasportava una coppia siriana con tre bambini piccoli. Il giorno seguente, le forze dell’ordine hanno arrestato un georgiano di 23 anni, il quale stava conducendo sei migranti irregolari, tra cui quattro iracheni e due siriani.

L’importanza delle operazioni anti-passeur

Impatto sulle reti di traffico

Le operazioni di polizia contro i passeur non solo contribuiscono a ridurre il numero di migranti che attraversano illegalmente il confine, ma hanno anche un ruolo importante nel smantellare le reti di trafficking che operano a livello transnazionale. Questi controlli rappresentano un deterrente per i trafficanti, evidenziando l’impegno delle autorità nel garantire leggi e sicurezza.

Protezione dei migranti

In aggiunta ai fermi dei passeur, è essenziale sottolineare il sostegno fornito ai migranti vulnerabili, molti dei quali si trovano in situazioni difficili e rischiano la vita nel tentativo di raggiungere luoghi più sicuri. Le autorità collaborano con organizzazioni umanitarie per fornire assistenza e protezione a chi è estraneo a questo traffico organizzato e si trova a viaggiare per motivi di salvezza personale.

Le misure attuate dalle forze dell’ordine, nella lotta all’immigrazione irregolare, si mostrano in una luce complessa, mirando a garantire la sicurezza e la legalità in una situazione delicata e in costante evoluzione.