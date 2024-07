Turismo in Italia: un caso di discriminazione da Airbnb

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un’intenzione di vacanza rovinata

Una famiglia israeliana proveniente da Nes Ziona, vicino a Tel Aviv, aveva programmato una vacanza in Italia e aveva deciso di prenotare un appartamento a San Vito di Cadore, nel Bellunese tramite Airbnb. Tuttavia, la loro esperienza ha preso una piega inaspettata quando il padre di famiglia, identificato come ‘A’, ha ricevuto una risposta incredibilmente offensiva da parte del proprietario dell’appartamento, che ha cancellato la prenotazione dopo aver inviato una frase antisemita tradotta in ebraico con l’uso di Google Translate.

Indignazione e perplessità in paese

Il sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, si è detto indignato e perplesso per l’accaduto, definendo la situazione incredibile e inaccettabile. Ha immediatamente attivato le autorità competenti per indagare sull’accaduto e assicurare che eventi di questa natura non danneggino la reputazione della località. Allo stesso modo, il presidente del Veneto Luca Zaia ha condannato fermamente l’episodio come un gesto grave di odio e discriminazione, sottolineando l’importanza di preservare i valori di accoglienza e rispetto nella comunità.

Solidarietà e sostegno alla famiglia israeliana

Diverse personalità politiche hanno espresso solidarietà alla famiglia israeliana e condannato l’episodio come inaccettabile. Raffaele Speranzon di Fratelli d’Italia, la senatrice Vincenza Aloisio del M5s e Micaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, hanno tutti sottolineato la gravità dell’accaduto e l’importanza di contrastare ogni forma di odio e discriminazione. Il senatore questore Antonio De Poli ha dichiarato che la recrudescenza dell’antisemitismo richiede un impegno ancora maggiore nel difendere i principi democratici e civili sanciti dalla Costituzione italiana.

Solidarietà e nuova possibilità di vacanza

Nonostante l’accaduto, la famiglia israeliana ha ricevuto un segnale di solidarietà e sostegno dall’Istituto Friedman, che ha offerto loro gratuitamente un’altra soluzione per le vacanze a Cavalese, in Trentino. Questo gesto di solidarietà ha dimostrato che, nonostante l’episodio discriminatorio, ci sono ancora luoghi e persone disposte ad accogliere e supportare chi subisce ingiustizie.

L’importanza di combattere l’odio e promuovere l’inclusione

La vicenda della famiglia israeliana a San Vito di Cadore mette in luce la necessità di sensibilizzare e combattere ogni forma di odio e discriminazione in ogni contesto. È fondamentale promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto, affinché episodi come questi non si ripetano e la società possa prosperare nell’inclusione e nella diversità.

Approfondimenti