UeD: Sanremo 2024 infiamma lo studio, un concorrente abbandona

Uomini e Donne: Orfeo lascia il programma dopo una lite con Gianni

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, una lite tra Orfeo e Gianni Sperti ha portato alla decisione del cavaliere di lasciare il programma. Secondo le anticipazioni, Orfeo aveva colpito positivamente Tina Cipollari, ma non aveva ricevuto apprezzamenti da parte di Gemma Galgani e Barbara De Santi. Dopo un confronto acceso con Gianni, Orfeo ha deciso di abbandonare lo show, anche se i dettagli della lite non sono ancora noti.

Nel frattempo, Diego Tavani è tornato nel programma dopo aver concluso la sua conoscenza con Asma. Tuttavia, tra loro non è scattata alcuna scintilla. Durante le registrazioni, un brano del Festival di Sanremo 2024 ha regalato un momento emozionante. La canzone di Annalisa, “Sinceramente”, ha scatenato la gioia di Gianni e degli altri partecipanti al Trono Over, che si sono scatenati ballando al centro studio.

Mario è assente, Brando ancora indeciso sulla scelta

Non ci sono notizie su Mario dopo la puntata andata in onda oggi. Dopo aver chiesto scusa a Ida Platano nella registrazione successiva, la tronista non ha accettato le sue scuse e oggi non si è parlato di lui. Non è ancora chiaro se ci saranno colpi di scena nelle prossime registrazioni.

Ida ha portato in esterna Sergio e ha fatto visita all’ospedale dove la zia di lui è ricoverata, dimostrando un gesto importante. Inoltre, la tronista è uscita anche con Pierpaolo, con cui ha goduto di un bel massaggio. La situazione tra loro sta procedendo bene e Ida ha anche accolto due nuovi corteggiatori.

Nel frattempo, Brando è ancora indeciso sulla sua scelta. Ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici e le ha baciare. Durante la registrazione di oggi, sia Beatriz che Raffaella sono state tranquille. Tuttavia, non ci sono ancora segnali sulla scelta finale di Brando.

Conclusioni

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno portato a un momento di tensione con l’abbandono di Orfeo a causa di una lite con Gianni Sperti. Nel frattempo, Mario è assente e Brando è ancora indeciso sulla sua scelta. Le emozioni sono state scatenate anche da un brano del Festival di Sanremo 2024, che ha regalato un momento di gioia a Gianni e agli altri partecipanti al Trono Over. Resta da vedere cosa riserveranno le prossime registrazioni del programma.

