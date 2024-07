Un Assaggio d’Italia: Gwyneth Paltrow in Umbria

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La star hollywoodiana Gwyneth Paltrow ha deciso di trascorrere del tempo in Italia e, nello specifico, nella suggestiva regione dell’Umbria. La sua passione per la cucina italiana si è manifestata attraverso la condivisione di una ricetta sui social, preparata con ingredienti locali. Ciò che ha colpito è stato il fatto che l’attrice abbia parlato in italiano durante la spiegazione. In un breve video, Gwyneth si dedica alla colazione per sé e per il marito Brad Falchuk, utilizzando prodotti italiani autentici, tra cui un bacon nostrano ma confezionato industrialmente.

Una Parentesi Relax in Umbria

Le immagini mostrano Gwyneth Paltrow come una figura rilassata e serena, immersa nella bellezza della campagna umbra. La location scelta dall’attrice per la sua vacanza è una splendida tenuta a Lisciano Niccone, provincia di Perugia, che ha affascinato la star con la sua vista mozzafiato. Durante la sua giornata, Gwyneth prepara con maestria delle uova, accompagnate da pane tipico umbro cotto su una tradizionale piastra di ghisa chiamata testo. Nonostante il tempo che passa, la protagonista di “Sliding Doors” conserva un fisico tonico e un viso radioso, senza ricorrere a interventi estetici.

Il Commento degli Italiani

L’incursione culinaria di Gwyneth Paltrow ha suscitato diverse reazioni, anche da parte di personaggi famosi del Bel Paese. Diana Del Bufalo ha elogiato l’italiano dell’attrice, definendolo persino migliore di molti italiani. Frankie hi-nrg mc, con un tocco di ironia, ha suggerito a Gwyneth di optare per la pancetta fresca in salumeria. Inoltre, Fabio Rovazzi ha scherzato sull’errore linguistico della star riguardante la pronuncia di “torta al testo”, interpretata come “torta di testa”.

Approfondimenti