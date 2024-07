Un caso di omicidio scuote Castrignano dei Greci: il presunto colpevole, un moldavo di 36 anni, confessato

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un Delitto Shock a Castrignano dei Greci

La vicenda dell’omicidio di un anziano pensionato, Fernando Monte, è al centro delle cronache locali. Il presunto assassino, un 36enne di nazionalità moldava, è stato sottoposto a fermo dopo che il corpo senza vita dell’82enne è stato trovato nella loro abitazione. La vittima, di cui il suo custode moldavo si prendeva cura, è stata la protagonista di un tragico episodio che ha sconvolto la tranquilla comunità.

Il sospettato moldavo, dopo essere stato interrogato nel cuore della notte, “avrebbe ammesso la sua responsabilità nell’omicidio dell’anziano”. Le circostanze dell’accaduto sono emerse grazie all’intervento celere dei carabinieri, che hanno individuato il presunto colpevole vicino alla scena del crimine in uno stato di evidente confusione. La figlia dell’anziano, tornata a casa dal mare, ha fatto scattare l’allarme che ha portato al tragico epilogo di questa storia criminale.

Detenzione e Indagini

Il sospettato è attualmente detenuto nel carcere di Lecce in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Le autorità investigano sul movente dell’omicidio, “ipotizzando una lite scoppiata per motivi banali durante l’ora di pranzo”. Il pensionato è stato brutalmente aggredito dal moldavo, che lo ha colpito ripetutamente alla nuca e in varie parti del corpo, come testimoniano gli indumenti e lo smartphone rinvenuti insanguinati all’interno dell’abitazione condivisa.

Reazioni e Risvolti

La tragedia di Castrignano dei Greci continua a destare scalpore nella comunità locale, mentre la salma dell’anziano pensionato è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa dell’esame autoptico che potrà fare luce sui dettagli di questo crudele delitto.

Approfondimenti