Un incidente fatale sull’isola di Gozo: la tragedia che ha sconvolto Marsala

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Oriana Bertolino: Oriana Bertolino è la giovane donna di 31 anni deceduta nell’incidente in quad a Gozo. Era originaria di Marsala, una città in provincia di Trapani, in Sicilia. Laureata in Filosofia, Oriana lavorava in un centro veterinario ed era molto impegnata nello sport, in particolare nella pallavolo.

Marsala: Marsala è una città situata nella parte occidentale della Sicilia, conosciuta per il vino liquoroso che porta il suo nome. Natale della famosa battaglia di Marsala durante il Risorgimento italiano, la città vanta una ricca storia e un patrimonio culturale significativo.

G.P.: G.P. è l’uomo di 47 anni coinvolto nell’incidente a Gozo insieme a Oriana Bertolino. Anche lui era originario di Marsala.

Wied il-Mielaħ: Wied il-Mielaħ è una valle situata nell’isola di Gozo, conosciuta per i suoi paesaggi spettacolari e le scogliere che si affacciano sul mare.

Għarb: Għarb è un pittoresco villaggio situato sull’isola di Gozo. Caratterizzato da strette stradine acciottolate e edifici storici, Għarb è una meta popolare per i turisti in cerca di autenticità maltese.

L’incidente tragico descritto nell’articolo evidenzia l’importanza di rispettare le regole di sicurezza quando si partecipa a escursioni in quad o in altri veicoli in aree naturali. La perdita di Oriana Bertolino ha scosso la comunità di Marsala, dove era conosciuta come una figura attiva nello sport e nel suo lavoro nel centro veterinario.