Un nuovo approccio alimentare: l’intervista a Lorenzo Biagiarelli

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Lorenzo Biagiarelli: l’addio alla carne e il libro che ne racconta il percorso

Lorenzo Biagiarelli, noto chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, ha recentemente preso una decisione importante: dire addio al consumo di carne. Questa scelta ha ispirato la creazione del suo ultimo libro, dal titolo eloquente “Ho mangiato troppa carne”, presentato in occasione dell’Ombre Festival. In un’intervista rilasciata a “ViterboToday“, Biagiarelli ha condiviso il suo rapporto ambivalente con la carne e il motivo che lo ha spinto a eliminare completamente questo alimento dalla sua dieta.

Amore e odio per la carne: il percorso di Lorenzo Biagiarelli

Nell’intervista, Biagiarelli ha dichiarato di considerare il rapporto con la carne come un mix di amore e odio. Se da un lato amava il suo sapore e la tradizione culinaria ad esso legata, dall’altro ha preso coscienza dell’impatto socio-economico legato al consumo di carne. Biagiarelli sottolinea come la carne sia diventata un alimento accessibile principalmente ai meno abbienti, mentre propone una riconsiderazione dell’alimentazione basata su cereali, ortaggi e legumi, che sono opzioni più economiche e sostenibili.

Un cambio di prospettiva sull’alimentazione: il messaggio di Biagiarelli

Biagiarelli invita a una riflessione sulla nostra alimentazione e sul suo impatto sul mondo che ci circonda. Egli sostiene che la scelta di eliminare le carni e i derivati dalla dieta è una decisione che va oltre la sfera personale, ma che coinvolge l’intero ecosistema. Questo cambiamento alimentare rappresenta non solo una questione di salute individuale, ma un atto di consapevolezza riguardante l’industria alimentare e il rispetto per gli animali e l’ambiente. Biagiarelli progetta di continuare il suo impegno tramite nuovi progetti editoriali e mediatici, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone su queste tematiche cruciali.

Esplorare nuove strade alimentari insieme: la scelta di Biagiarelli e Lucarelli

Oltre al suo percorso personale, Biagiarelli condivide anche il coinvolgimento della compagna Selvaggia Lucarelli in questa trasformazione alimentare. Insieme, stanno esplorando alternative culinarie basate su ingredienti vegetali, come insalate ricche e frittate a base di legumi. Biagiarelli racconta di come stiano riscoprendo il piacere della cucina senza carne, sperimentando nuove ricette e sostituti proteici vegetali. Questa fase di esplorazione li ha portati a considerare anche la possibilità di approcciarsi alla carne a cultura cellulare, aprendo nuove prospettive nel mondo culinario e sostenibile.

