Un progetto innovativo per reinserire i detenuti nel mondo del lavoro

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

In Campidoglio, a Roma, è stato presentato un progetto ambizioso che mira a reinserire i detenuti nel mondo del lavoro. La Garante delle persone private della libertà personali di Roma Capitale, Valentina Calderone, ha sottolineato l’importanza di portare una parte del carcere fuori dalle mura, prendendo spunto dalle parole del Papa sulla necessità di clemenza e di un cambiamento delle condizioni di vita all’interno delle carceri.

Un corso di formazione di un anno in carcere seguito da uno stage retribuito

Il progetto prevede un corso di formazione della durata di un anno da svolgere all’interno del carcere, seguito da un periodo di stage retribuito. L’obiettivo finale è quello di inserire i detenuti nel settore dell’elettronica e della meccatronica, con prospettive di assunzione nei servizi di smaltimento dei rifiuti. Questo programma ambizioso cerca di offrire una prospettiva positiva e di reinserimento per coloro che si trovano attualmente privati della libertà.

Collaborazione tra istituzioni per un futuro migliore

Il progetto per il reinserimento lavorativo dei detenuti è frutto della collaborazione tra diverse istituzioni, tra cui il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ama e Roma Capitale. Grazie a questa sinergia, si vuole offrire ai detenuti la possibilità di acquisire competenze professionali e di reinserirsi in modo costruttivo nella società una volta scontata la pena. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella ricerca di soluzioni concrete e innovative per migliorare il sistema penitenziario e offrire opportunità concrete di riabilitazione e reinserimento sociale.

