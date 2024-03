Un Ritorno Storico a Venezia per i Pooh - Occhioche.it

Il Richiamo di Venezia

I leggendari Pooh prevedono di stupire il pubblico con un doppio live a Venezia, programmando due serate indimenticabili il prossimo 5 e 6 luglio del 2024, nella suggestiva cornice di Piazza San Marco. Rivivendo un momento fondamentale della loro carriera, la band si prepara ad un ritorno emozionante in una città che ha segnato il loro passato e il loro presente.

La Visione di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti, anima dei Pooh, condivide la magia e l’importanza di questo evento unico, sottolineando come alcune esperienze straordinarie abbiano bisogno di tempo per maturare. Le sue parole, piene di nostalgico entusiasmo, rivela l’attesa e l’emozione di ritornare a Venezia dopo oltre quarant’anni. Durante una conferenza stampa al Museo Correr di Venezia, la band ha svelato ufficialmente i piani per questi indimenticabili concerti.

Innovazione sul Palco

Red Canzian, protagonista indiscusso del palco, svela un’innovazione sorprendente: il tradizionale fondale nero sarà sostituito da un ledwall trasparente. Questa scelta tecnologica permetterà al pubblico di ammirare, anche quando il palco sarà spento, la bellezza senza tempo di Piazza San Marco. Il legame emotivo tra Canzian e Venezia traspa nelle sue parole, sottolineando la sensazione di sentirsi a casa in un luogo così simbolico per lui e per la band.

Un Viaggio di Emozioni e Successi

Dodi Battaglia, custode delle corde e delle melodie dei Pooh, rivela i retroscena dietro questa eccezionale decisione di suonare a Venezia. L’idea è nata durante la tappa milanese del viaggio artistico della band, quando un concerto a San Siro, originariamente unico, ha conquistato il cuore di decine di migliaia di fan. La rapida esaurizione dei biglietti ha spinto la band a continuare questo viaggio musicale straordinario, culminando in un evento epico a Venezia. Una vittoria a Sanremo e il successo in classifica sono momenti che si intercciano con l’emozione di suonare nel cuore di Venezia.

Un Capitolo Indimenticabile

L’attesa per questi concerti epici si mescola alla nostalgia, alla passione e alla gratitudine della band per i momenti che li hanno portati fin qui. Un capitolo indimenticabile della storia dei Pooh, un mix di passato e presente che si fonderà in note vibranti nella magica cornice di Venezia, regalando al pubblico un’esperienza che resterà incisa nei cuori e nelle menti di chi avrà la fortuna di essere presente. Che si prepari il pubblico, i Pooh sono pronti a regalare emozioni senza tempo.