Un salto su Discovery? Francesca Fagnani e il futuro di “Belve”

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il successo di “Belve” con Francesca Fagnani

Il programma televisivo “Belve”, condotto con maestria da Francesca Fagnani, ha conquistato il pubblico sin dalla sua prima edizione. Tuttavia, crescono le speculazioni riguardo a un possibile addio della conduttrice alla Rai per approdare su Discovery. Secondo le indiscrezioni riportate da Tv Blog, sembra esserci in corso una trattativa che potrebbe cambiare radicalmente il destino del programma e della conduttrice. Si parla di una possibile interruzione del rapporto tra la Rai e Francesca Fagnani, con la serie di puntate previste per la primavera che andrà in onda su Rai Due, ma con la prospettiva che la Fagnani possa trasferirsi altrove, magari proprio su Nove, dove ha avuto origine il successo di “Belve”, seguendo le orme di Fabio Fazio e Amadeus.

Un passaggio su Discovery nel 2025?

Le voci sul futuro di Francesca Fagnani si fanno sempre più insistenti, con Dagospia che ha riportato un’indiscrezione su un possibile approdo della conduttrice su Discovery a partire dal 2025. Secondo quanto dichiarato, “Belve” con Francesca Fagnani è previsto nel palinsesto Rai per il 2024, ma nel contempo la casa di produzione Freemantle starebbe trattando con Discovery per portare la conduttrice proprio su Nove l’anno successivo. Questa possibile mossa farebbe tremare le fondamenta del mondo televisivo, aprendo nuove prospettive e opportunità per la conduttrice e il suo programma di successo.

Le dichiarazioni di Francesca Fagnani e il futuro di “Belve”

Durante una recente apparizione nel podcast Gurulandia lo scorso aprile, Francesca Fagnani ha espresso la sua opinione sulla trasmissione e sul suo percorso. La conduttrice ha sottolineato che, nonostante la Rai abbia offerto un palcoscenico per “Belve”, è stata su Nove che ha potuto sperimentare e dare vita al format innovativo che ha caratterizzato il programma. Fagnani ha elogiato il sostegno ricevuto dalla Rai nel far crescere e evolvere il programma, passando dalla seconda serata alla prima, evidenziando l’importanza di testare le nuove proposte prima di promuoverle a primetime. Il suo futuro resta incerto, ma una cosa è certa: Francesca Fagnani ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo italiano con “Belve” e il suo talento continuerà a brillare, ovunque esso possa portarla.

Approfondimenti