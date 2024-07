Un Soggiorno Indimenticabile a Villa Matilda con Fedez, i Figli e Silvio

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un’oasi di Eleganza sul Lago di Como

Fedez ha recentemente trascorso un piacevole soggiorno presso la splendida Villa Matilda, sulle rive del suggestivo Lago di Como. Insieme ai suoi amati figli, Leone e Vittoria, e al nuovo fedele cagnolino Silvio, il rapper ha vissuto momenti di relax e svago in un’atmosfera incantevole. La dimora ha rappresentato un punto di svolta nella vita di Fedez e anche della sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Villa Matilda, con la sua eleganza e fascino senza tempo, è stata inserita sul mercato tempo fa al prezzo considerevole di 5 milioni di euro. Questa residenza, immersa nel verde con vista panoramica sul lago, combina alla perfezione lusso e serenità. Durante il soggiorno, il rapper ha condiviso sui suoi canali social momenti esclusivi. Fedez ha regalato ai fan scorci divertenti con Leone, Vittoria e il simpatico Silvio, raccontando con video e foto le giornate trascorse nella villa. I tuffi in piscina, le buffe situazioni e altri momenti divertenti hanno aggiunto un tocco dinamico alla vacanza, dedicata totalmente al divertimento dei bambini.

La Villa dei Desideri in Riva al Lago

Una nota di colore riguarda la notizia che Villa Matilda è stata messa in vendita. La decisione di vendere la casa è giunta dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante ciò, sembra che la sontuosa dimora sul Lago di Como non abbia ancora trovato acquirente, rimanendo sul mercato con un prezzo di 5 milioni di euro. Attualmente non ci sono aggiornamenti riguardo alla vendita poiché le trattative in corso sono mantenute riservate.

Un soggiorno indimenticabile, ricco di momenti felici e spensierati a Villa Matilda insieme alla sua preziosa famiglia e al fido Silvio, che hanno reso questa vacanza un’esperienza unica e indimenticabile per *Fedez e i suoi cari.*

