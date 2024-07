Un Viaggio Musicale: Carmen Consoli e il Tour Mondiale “Terra ca nun senti”

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Iniziativa Musicale di Carmen Consoli

Il tour “Terra ca nun senti” ha preso il via con una serie di date negli Stati Uniti e in Canada, inclusi spettacoli a New York, San Francisco, Los Angeles e Montreal, per poi spostarsi in Europa con una tappa prestigiosa al La Mar de Músicas Festival di Cartagena, in Spagna. Carmen Consoli desiderava valorizzare gli strumenti e il patrimonio musicale siciliano, attraverso la reinterpretazione di brani tradizionali e l’esecuzione di canzoni del suo repertorio. La scaletta dei concerti include pezzi storici e canzoni di artisti siciliani come Franco Battiato e Rosa Balistreri, offrendo uno spettacolo che è una vera e propria narrazione musicale della sua terra natale.

La Relazione di Carmen Consoli con i Social Media

Nonostante il successo e la popolarità, Carmen Consoli ha un rapporto particolare con i social media, che è quasi inesistente. In un’epoca in cui la presenza online è considerata fondamentale per gli artisti, Consoli ha scelto di tenersi lontana da piattaforme come Instagram e Facebook. Questa scelta di rimanere offline sembra strana nel panorama musicale contemporaneo, dove i social media sono diventati uno strumento essenziale per promuovere la propria musica e interagire con i fan. Tuttavia, Carmen Consoli preferisce un approccio più tradizionale e personale alla comunicazione, dimostrando che è possibile mantenere un forte legame con il proprio pubblico anche senza una presenza costante sui social.

Approfondimenti