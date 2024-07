Una giornata di successo per la IX edizione della Festa dei Patrioti a Palombara.

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Emiliano Belmonte

Ieri, 25 luglio, si è svolta a Palombara la IX edizione della “Festa dei Patrioti”, organizzata da Fratelli d’Italia della provincia di Roma. Questo evento estivo, diventato ormai un appuntamento fisso, offre un’importante piattaforma di confronto sui temi e le politiche nazionali ed europee e sul loro impatto locale.

Una piattaforma per il dialogo politico

La “Festa dei Patrioti” è diventata un’importante occasione per i rappresentanti di Fratelli d’Italia di discutere e confrontarsi su temi di rilevanza nazionale ed europea. Con una partecipazione significativa di Sindaci, Consiglieri della Città Metropolitana di Roma Capitale, Consiglieri Regionali del Lazio, Parlamentari, Europarlamentari e rappresentanti del Governo, l’evento dimostra quanto il partito sia radicato sul territorio e attento ai bisogni dei cittadini.

L’assemblea degli eletti: una voce unitaria

Durante la giornata, l’Assemblea degli Eletti ha visto alternarsi numerosi esponenti istituzionali nei loro interventi. Tra questi, il Deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi ha messo in luce l’importanza della festa come momento di ascolto e di dialogo con i cittadini. La partecipazione di rappresentanti di tutti i livelli di governo testimonia l’impegno di Fratelli d’Italia a portare le istanze dei cittadini all’attenzione delle istituzioni.

L’ascesa di Fratelli d’Italia nella provincia di Roma

I recenti risultati elettorali hanno evidenziato una crescita significativa di Fratelli d’Italia nella provincia di Roma. La presenza alla festa di figure di spicco come il Presidente della Federazione Marco Silvestroni, i capigruppo di Camera e Senato Tommaso Foti e Lucio Malan, e il Ministro Francesco Lollobrigida, dimostra il grande lavoro svolto dal partito. Questi leader hanno rappresentato con efficacia le sollecitazioni provenienti dal territorio, confermando la validità del percorso intrapreso.

Una festa di successo per Fratelli d’Italia

La “Festa dei Patrioti” a Palombara si è confermata un evento di grande successo, rafforzando il ruolo di Fratelli d’Italia come partito capace di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini. La presenza di rappresentanti di tutti i livelli istituzionali ha dimostrato che il partito è profondamente radicato sul territorio e determinato a portare avanti le istanze dei cittadini con competenza e impegno.