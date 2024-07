Uno straordinario fenomeno meteorologico sulle Alpi

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

In circa poche ore, si sono registrate quantità di pioggia eccezionali: 226 millimetri all’Alpe Veglia, 182 a Macugnaga e 176 a Noasca. Questi valori straordinari corrispondono a quanto di solito si verifica in due mesi estivi. Secondo Pierluigi Randi, presidente di Ampro, una conca di aria fredda proveniente dalla penisola iberica e un forte gradiente termico hanno generato intensi temporali, con celle temporalesche che scaricano ingenti quantità d’acqua sul territorio.

Oltre ai fattori meteorologici, l’alto valore di acqua precipitabile ha contribuito all’eccezionalità di questo evento. Secondo Randi, il radiosondaggio registrato a Novara Cameri ha rilevato un valore superiore ai 40 millimetri, indicando un’elevata quantità di vapore acqueo nell’aria. Questo fenomeno è un monito per il futuro, poiché il cambiamento climatico porta a un aumento delle temperature medie, favorendo la formazione di temporali che possono generare precipitazioni più intense rispetto al passato. È necessario riflettere sulle infrastrutture urbane e idrauliche per prevenire allagamenti, dati i rischi derivanti da piogge abbondanti e improvvise.

1. Alpi e pedemontane del Torinese, dell’alto Piemonte e della Valle d’Aosta orientale:

Le Alpi sono una catena montuosa famosa, estendendosi attraverso diversi paesi europei, tra cui l’Italia. Le zone menzionate sono specifiche regioni montane e pedemontane che si trovano in Italia settentrionale.

2. 226 millimetri all’Alpe Veglia, 182 a Macugnaga e 176 a Noasca:

Queste cifre rappresentano le eccezionali quantità di pioggia misurate in diverse località durante il fenomeno meteorologico. Valori così elevati in così poco tempo sono fuori dall’ordinario e possono causare allagamenti e altri problemi.

3. Pierluigi Randi:

Pierluigi Randi è il presidente di Ampro, che è probabilmente un’organizzazione o associazione legata alla meteorologia o alla protezione civile. La sua opinione viene citata nell’articolo per spiegare le cause dietro l’eccezionale evento meteorologico.

4. Penisola Iberica:

La Penisola Iberica è la penisola in Europa che include Spagna, Portogallo, Andorra e Gibilterra. Viene menzionata nel contesto dell’origine di una conca d’aria fredda che ha influenzato il clima nelle regioni citate.

5. Novara Cameri:

Novara è una città italiana, mentre Cameri potrebbe essere una località nelle vicinanze. Il radiosondaggio effettuato a Novara Cameri ha registrato un alto valore di acqua precipitabile, evidenziato anche da Pierluigi Randi per sottolineare l’intensità delle precipitazioni.

Questo articolo mette in evidenza l’importanza di comprendere il cambiamento climatico e le sue implicazioni sulle precipitazioni estreme. La necessità di adattare le infrastrutture urbane e idrauliche per affrontare eventi meteorologici sempre più intensi è cruciale per mitigare i rischi di allagamenti e danni ambientali.