Urban Land Tattoo Expo 2024: Roma ospita il più grande festival dedicato alla cultura urbana

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Roma si appresta a diventare, dal 11 al 13 ottobre, il cuore pulsante dell’arte del tatuaggio e della cultura urbana con l’ottava edizione dell’Urban Land Tattoo Expo. Questo evento, che ha riscosso un enorme successo nelle passate edizioni, offrirà una serie di attività straordinarie, consolidando la capitale italiana come un punto di riferimento nel settore. Il festival, realizzato da Tattoo Clean Ink, fonde body art, street culture, musica, danza e gastronomia, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per tutti i visitatori.

Un evento di grande portata nel cuore di Roma

Location e contesto

L’Urban Land Tattoo Expo si svolgerà presso il San Paolo District, un centro multifunzionale situato in Via Alessandro Severo, a Roma. Questo spazio è frutto di un significativo progetto di riqualificazione urbana, che ha trasformato una ex rimessa Atac in una location dal fascino metropolitano e innovativo. Il festival non è solo un importante appuntamento per artisti e appassionati di tatuaggi, ma rappresenta anche un momento di confronto e celebrazione per l’intera comunità della street culture, con un programma ricco di attività in grado di attrarre visitatori di ogni età.

L’evoluzione dell’evento

Giunto alla sua ottava edizione, Urban Land si è evoluto nel tempo, superando le sfide delle edizioni precedenti e ampliando la sua proposta artistica. Quest’anno verrà ospitato un numero superiore di artisti e un programma articolato con eventi live, performance artistiche e opportunità per il pubblico di interagire con i rappresentanti della comunità di artisti. La fiera rappresenta un’opportunità imperdibile non solo per gli operatori del settore, ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo del tatuaggio.

Il Tattoo Contest: un momento clou della manifestazione

Partecipazione e giuria

Al centro del festival si tiene il tradizionale Tattoo Contest, dove oltre 400 artisti tatuatori da tutto il mondo si sfideranno mostrando il loro talento e la loro creatività. I concorrenti provengono da diverse nazioni, portando stili e tecniche uniche che arricchiranno l’evento. La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito di valutare le opere in base alle diverse categorie, quali New School, Micro Tattoo, Lettering, Japan, Chicano e molte altre. Tra i membri di spicco si annoverano nomi noti sia a livello nazionale che internazionale, aumentando il prestigio dell’evento.

Premi esclusivi

Per i vincitori del contest, saranno messi in palio premi esclusivi, realizzati in terracotta dallo scultore Davide Ferrari, noto per la sua sapiente lavorazione e il suo stile unico. Questi premi rappresentano non solo un riconoscimento per il talento artistico, ma anche un omaggio all’originalità e alla passione che caratterizzano il mondo del tatuaggio.

Arte e cultura al centro dell’attenzione

Esposizioni e opere d’arte

L’ottava edizione di Urban Land prevede anche un’importante esposizione fotografica intitolata “Emozioni sulla pelle“, curata da Silvia Quadrini e Carlo Alleva. Per la prima volta in Italia, questo progetto presenta il lavoro di Marco Rocchi, che esibisce un body suit ornamentale ispirato all’arte europea del tardo XVII secolo. Non solo tatuaggi, ma anche arte scultorea: il visitatore avrà la possibilità di vedere il maestro Dario Caruso all’opera, reduce dai suoi tributi artistici a icone come Diego Armando Maradona.

Seminari e discussioni

In aggiunta, l’evento ospiterà una serie di seminari e workshop, tra cui un incontro con Chris Guest, un ritrattista londinese che proporrà un seminario interattivo sulla pittura ad olio. Quest’opportunità rappresenta un’importante occasione di apprendimento per i partecipanti, che potranno avvicinarsi a tecniche artistiche tradizionali reinterpretate in chiave contemporanea.

Street food e intrattenimento

Gourmet experience al festival

Un grande elemento di attrazione di Urban Land è il Food & Beverage Village, quest’anno accessibile gratuitamente. Qui, gli appassionati potranno assaporare una vasta offerta gastronomica, servita attraverso food truck che propongono specialità culinarie uniche. Rinomati partner gastronomici, come BracioleTTIAMO e I love Grecia, delizieranno il pubblico con piatti saporiti, rendendo l’esperienza culinaria parte integrante del festival. L’official Beer sarà Peroni Nastro Azzurro, che accompagnerà le prelibatezze servite nel villaggio gastronomico, arricchendo l’atmosfera festosa.

Accessibilità e informazioni pratiche

Per facilitare l’accesso all’evento, il San Paolo District è facilmente raggiungibile con la metro B fino alla fermata Basilica San Paolo o tramite vari autobus provinciali. I biglietti per Urban Land Tattoo Expo 2024 sono già disponibili online su piattaforme come CiaoTickets e anche presso il botteghino durante i giorni dell’evento. Il festival rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella cultura del tatuaggio e della street art, unendosi a una comunità che celebra la creatività in tutte le sue forme.