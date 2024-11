Valle del lago di Nemi: un progetto di tutela e valorizzazione promosso dalla giunta Bertucci

Ultimo aggiornamento il 18 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

La valorizzazione e la tutela della valle del Lago di Nemi sono pilastri dell’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Bertucci. L’abbassamento delle acque, fenomeno che interessa diversi laghi italiani, ha reso necessario l’avvio di soluzioni innovative. È stato così creato un tavolo tecnico che coinvolge l’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, il Presidente Nazionale dell’ANBI, il Segretario Generale, l’assessore regionale all’ambiente e Acea. Questo gruppo di esperti lavora per individuare strategie di lungo termine, abbandonando interventi temporanei e poco efficaci.

Risposte concrete ai cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida globale, ma a Nemi si risponde con iniziative locali concrete. Tra queste, spiccano i progetti per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione delle infrastrutture di collegamento e la riqualificazione del patrimonio archeologico. Grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, l’amministrazione ha avviato importanti interventi sul Tempio di Diana e sul Museo Nazionale delle Navi Romane, destinato a riaprire al pubblico con spazi rinnovati.

Il recupero del Tempio di Diana: un simbolo da valorizzare

Tra i progetti di punta c’è l’acquisizione dell’ultimo terreno privato che insiste nell’area archeologica del Tempio di Diana. Questo passaggio consentirà un recupero completo del sito, arricchendo l’offerta culturale di Nemi. Grazie anche ai fondi del PNRR, il progetto mira a migliorare la fruibilità del tempio e ad accrescerne l’attrattiva turistica in vista del Giubileo del 2025.

Natura e turismo: un equilibrio da preservare

L’amministrazione non si ferma alla valorizzazione culturale: la conservazione ambientale è un altro pilastro delle sue politiche. I sentieri naturalistici sono stati riqualificati con tecniche di ingegneria naturalistica, creando percorsi sostenibili che permettono ai visitatori di immergersi nel paesaggio senza comprometterne l’integrità.

Nemi: tradizione e innovazione al servizio del territorio

Grazie alla visione del sindaco Alberto Bertucci, Nemi si presenta come un esempio di eccellenza nella gestione del suo patrimonio culturale e naturale. Gli interventi in corso non solo preservano l’unicità del territorio, ma lo posizionano come una meta di riferimento per chi cerca un connubio tra storia, natura e innovazione. Un impegno che guarda al futuro, rendendo Nemi un gioiello da scoprire e vivere.