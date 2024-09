Vandalismo e furti colpiscono sei scuole nel municipio V di Roma: danni ingenti e attività compromesse

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un grave episodio di vandalismo ha scosso il municipio V di Roma nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, coinvolgendo sei strutture educative. Gli atti criminosi hanno causato notevoli danni e disagi alle famiglie, ponendo un serio freno all’avvio delle attività scolastiche e delle iniziative per i più piccoli, già segnati da un periodo difficile. L’attenzione si concentra ora sull’urgente necessità di interventi per garantire la sicurezza delle strutture scolastiche.

vandalismo su scala preoccupante

i dettagli degli atti criminosi

Le strutture colpite dal vandalismo includono i nidi “Ape Birichina”, “I Giocosi Anatroccoli”, “Ghirigò”, “L’Albero Azzurro”, “Il Sole” e la scuola dell’infanzia situata in viale De Chirico. Secondo le prime indagini, i ladri hanno agito con disinvoltura, lasciando un panorama desolante di distruzione all’interno di questi spazi dedicati all’educazione dei bambini. Tra le strutture, il nido “I Giocosi Anatroccoli” ha subito i danni più gravi, con un’assenza totale di aule in condizioni decorose. L’assessora municipale alla Scuola, Cecilia Fannunza, ha descritto la situazione come inaccettabile, sottolineando come il sistema di allarme, installato di recente dal Simu, sia stato tagliato, evidenziando una vulnerabilità preoccupante per la sicurezza.

un contesto di degrado e vulnerabilità

Questo non è un episodio isolato: il nido “I Giocosi Anatroccoli” ha già sperimentato furti e atti di vandalismo in passato, situazione aggravata dal contesto di degrado presente nella zona circostante. Le strade dell’area sono frequentemente frequentate da tossicodipendenti e prostitute, rendendo il quartiere un terreno fertile per i malviventi. Negli ultimi tempi, il quadrante Togliatti-Quarticciolo ha registrato un aumento degli episodi criminali, lasciando le famiglie e i piccoli utenti delle strutture con una crescente ansia e preoccupazione per la loro sicurezza.

interventi proposti e misure di sicurezza

il piano di sicurezza per le scuole

L’assessora Fannunza ha manifestato forte disappunto per l’inerzia nel combattere questa spirale di violenza e crimine. Ha dichiarato: “Questa situazione è diventata esasperante. Non possiamo continuare così.” Anche il presidente del municipio, Mauro Caliste, ha esortato per un intervento mirato nelle aree più colpite, ma finora i risultati desiderati sono difficili da osservare nella realtà quotidiana.

In risposta alle crescenti preoccupazioni, è stata sviluppata una strategia volta a rafforzare la sicurezza nelle scuole e nei nidi. In particolare, è stato creato un protocollo per collegare gli allarmi delle strutture educative al Numero Unico per le Emergenze , il cui obiettivo è quello di garantire risposte più rapide e tempestive in caso di eventi criminosi. Si prevede che questo sistema, che mira a migliorare la sicurezza delle istituzioni scolastiche, sarà operativo entro la fine di settembre.

il ruolo delle forze dell’ordine

Nonostante l’implementazione di questo protocollo, la necessità di incrementare i controlli da parte delle forze dell’ordine è stata evidenziata come un passo cruciale. È fondamentale che le autorità intensifichino la loro presenza nelle aree più vulnerabili per dissuadere i potenziali autori di reati e garantire un ambiente più sicuro per i bambini e le famiglie. Il dibattito su come migliorare la sicurezza delle scuole e mantenere la tranquillità del quartiere continua a essere una priorità per i rappresentanti locali e per la comunità.

La risposta delle istituzioni sarà quindi fondamentale per salvaguardare il diritto all’istruzione in un clima di sicurezza e serenità.