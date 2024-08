Vaticano: dipendenti preoccupati per l’esternalizzazione e cambiamenti nella cultura lavorativa

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Negli ultimi tempi, il Vaticano è al centro di un acceso dibattito all’interno dei suoi ambienti lavorativi. Un documento dell’Associazione dipendenti laici del Vaticano solleva interrogativi sulla natura del lavoro all’interno della Sede Apostolica e sul significato del servizio in un contesto che sembra spostarsi lentamente da una comunità ispirata ai valori cristiani a un modello di gestione più simile a quello di un’azienda. Questo articolo esplorerà le diverse sfide e preoccupazioni espresse dai dipendenti riguardo a queste trasformazioni.

Il cambiamento della cultura lavorativa vaticana

Dalla comunità religiosa a un modello aziendale

Negli ultimi anni, i dipendenti vaticani hanno iniziato a porsi domande sul cambiamento radicale dei valori che sembrano guidare l’operato della Santa Sede. Secondo l’Adlv, il Vaticano sta attraversando una fase di apertura all’esternalizzazione dei servizi, approccio considerato da molti un allontanamento dalle tradizioni che da sempre hanno caratterizzato la vita lavorativa qui. Mentre l’idea di una comunità ristretta, unita in uno spirito di servizio e dedizione ai valori del Vangelo, era la norma, oggi si assiste a una pericolosa assimilazione a un modello imprenditoriale comune.

L’associazione mette in evidenza che questa trasformazione comporta una serie di conseguenze, tra cui la proliferazione di una “cultura dell’impresa”. Ciò solleva domande critiche: chi sono i beneficiari di questi cambiamenti? Quali interessi economici si trovano all’origine di queste decisioni? Se da un lato è fondamentale rimanere al passo con i tempi, dall’altro ci si interroga sull’impatto sociale e morale che queste scelte comportano.

Le nuove modalità di gestione hanno già iniziato a far emergere problematiche come la mancanza di incentivi e gratificazioni comparabili a quelli che ricevono i dipendenti esterni, creando un senso di disillusione tra il personale vaticano. Le preoccupazioni sulla direzione intrapresa dal Vaticano ci invitano a riflettere su cosa significhi attualmente lavorare per la Sede Apostolica e come questo impatti le relazioni tra colleghi.

Attuazione delle esternalizzazioni: dall’immobiliare all’Annona

Analisi delle prime fasi di esternalizzazione

L’Adlv sottolinea che le prime avvisaglie di questa strategia di esternalizzazione si sono manifestate con l’introduzione di società di revisione esterne iniziate a collaborare con la Santa Sede. Queste imprese, sebbene esperte nel campo della contabilità, non possiedono una comprensione approfondita della cultura e delle dinamiche interne vaticane, il che solleva interrogativi sull’efficacia del loro operato.

Inoltre, l’affidamento delle pulizie e dei servizi di portierato a ditte esterne ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che vedono ridotto il proprio grado di coinvolgimento e di valorazione. Le funzioni amministrative, un tempo gestite con un approccio che valorizzava l’offerta interna, sono ora sempre più delegate a figure esterne, con il rischio di snaturare il senso di comunità che caratterizza il posto di lavoro.

La gestione del patrimonio immobiliare, in particolare, è un tema cruciale. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ceduto la custodia dei suoi beni a agenzie immobiliari italiane, con accordi che non sono sempre favorevoli per i dipendenti vaticani. Il malcontento è questo il frutto di un contesto in cui gli stipendi sono bloccati dal 2008, mentre gli affitti si allineano alle fluttuazioni del mercato senza considerare le reali condizioni economiche del personale.

Futuro incerto dell’Annona e altri servizi

Un altro settore in fase di esternalizzazione è l’Annona, il supermercato del Vaticano, che secondo le voci interne verrà gestito da un noto brand italiano. Questo cambiamento ha suscitato preoccupazioni sia per i dipendenti già impiegati, che potrebbero essere ricollocati senza un adeguato avviso, sia per quali saranno gli effetti collaterali sulle attuali modalità di lavoro. Gli addetti temono di essere relegati in ruoli poco chiari o in posizioni che non corrispondono alle loro expertise.

Il processo di esternalizzazione, però, non si limita solo all’Annona. Ci si interroga se altre aree, come quella della Vignaccia, degli abiti e dei carburanti del Governatorato, possano seguire analoghi percorsi. Mentre l’incertezza regna sovrana, i dipendenti si chiedono quale sarà il trattamento riservato a loro durante le ristrutturazioni e le transizioni, esprimendo timori legittimi riguardanti la loro sicurezza lavorativa e il loro futuro.

L’appello dell’Adlv e le prospettive per il futuro

Interrogativi sulle riforme e sul futuro del lavoro in Vaticano

L’Adlv sta sollevando domande fondamentali riguardanti le direzioni delle recenti riforme economiche intraprese dalla Santa Sede. La sensazione prevalente è quella di un corpo che si sta lentamente “destrutturando”, con il passare del tempo a frenare la qualità del servizio e la cultura interna di appartenenza. Il problema centrale riguarda l’assegnazione di risorse in un contesto di crescente demotivazione tra i dipendenti, che si sentono sempre più disorientati e privi di informazioni chiare.

Il rammentato rapporto tra i dipendenti e i responsabili è fragile, con l’Adlv che spera di ottenere risposte più concrete ai dubbi sollevati. La richiesta di maggiore ascolto e apertura al dialogo è forte tra i lavoratori, desiderosi di comprendere le ragioni sottostanti a questo cambiamento. Il loro appello si rafforza ulteriormente in considerazione dei crescenti segnali di malcontento, come dimostra la class action intrapresa da alcuni dipendenti dei Musei Vaticani.

In questo contesto, si auspica un cambio di rotta verso un dialogo costruttivo, che ricordi le storiche aperture mantenute dal Cardinal Casaroli, affinché la trasparenza e la comunicazione possano tornare a dominare il panorama vaticano, al fine di garantire che i valori di solidarietà e comunità non vengano sacrificati sull’altare dell’efficienza economica.