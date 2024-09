Vendemmia 2023 in Puglia: Primitivo di Manduria, calo della produzione ma qualità eccellente

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La vendemmia 2023 per il Primitivo di Manduria, uno dei vini più rappresentativi della Puglia, si presenta con dati contrastanti. Se da un lato si segnala un significativo calo della produzione, che si attesta attorno al 40% rispetto allo scorso anno, dall’altro il Consorzio di Tutela del Primitivo sottolinea come la qualità delle uve raccolte sia di altissimo livello. Le condizioni climatiche di quest’anno, caratterizzate da un caldo prolungato e da fenomeni di siccità, hanno avuto un impatto notevole sulla dimensione dei grappoli, ma non hanno compromesso la salute delle uve, portando ad una gradazione alcolica più elevata.

Il clima e le sue sfide: un’estate difficile

Condizioni climatiche estreme

La regione pugliese ha vissuto un’estate segnata da temperature molto elevate e una netta scarsità di piogge. Questa situazione climatica ha inevitabilmente influenzato la vendemmia, portando a una diminuzione delle rese per ettaro. Nonostante ciò, il Consorzio di Tutela ha confermato che il processo di vinificazione delle uve del Primitivo di Manduria sta procedendo in maniera positiva. Novella Pastorelli, presidente del Consorzio, ha evidenziato come la maturazione anticipata delle uve e il loro stato di salute straordinario possano contribuire a creare vini di alta qualità.

Effetto sulla vendemmia

La vendemmia è iniziata con due settimane di anticipo rispetto agli anni passati, a testimonianza di un cambiamento nei tempi di raccolta dovuto alle temperature più elevate. Anche se la produzione si è ridotta drasticamente, i viticoltori hanno lavorato instancabilmente per garantire che la qualità rimanesse ai vertici. Il calore, sebbene deleterio per alcune varietà, ha portato a grappoli più piccoli ma qualitativamente migliori, con potenzialità di esprimere aromi intensi e una maggiore gradazione alcolica.

L’impegno dei viticoltori: un lavoro costante

Il contributo dei produttori

Ogni anno, i viticoltori dei 18 comuni dell’area di produzione del Primitivo di Manduria si dedicano con passione e professionalità alla cura delle loro vigne. Quest’anno, in particolare, il loro impegno è stato fondamentale per assicurare che la vendemmia si svolgesse con successo. Pastorelli ha voluto esprimere un sentito grazie a tutti i lavoratori del settore, riconoscendo che le sfide climatiche e le difficoltà di mercato richiedono una dedizione particolarmente forte.

Sfide del settore vitivinicolo

Il settore vitivinicolo, come affermato dalla presidente, sta affrontando una crisi globale caratterizzata da dinamiche cicliche complesse. Oltre agli effetti del clima, si devono anche considerare i rischi legati a pratiche commerciali sleali, il cui impatto negativo si riversa nei portafogli dei viticoltori. La difesa del Primitivo di Manduria passa anche attraverso la sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni, affinché si valorizzi e si tuteli questo vino simbolo della tradizione pugliese.

Prospettive future: un’ottica di valorizzazione

Vantaggi delle riduzioni produttive

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha attuato misure specifiche per tutelare i produttori, cercando di mitigare i danni causati dalla diminuzione della produzione. Gli esperti del settore si aspettano che il calo naturale della pressione produttiva sulla Doc possa comportare effetti positivi per le giacenze attualmente presenti nelle cantine. Questo processo di razionalizzazione offre nuove opportunità per esaltare la qualità del Primitivo di Manduria, il cui prestigio a livello nazionale e internazionale è di fondamentale importanza.

Collaborazione per il futuro

Pastorelli ha concluso sottolineando l’importanza della cooperazione tra produttori e Consorzio, ribadendo che anche le crisi possono portare a opportunità di crescita. La sfida non è solo mantenere alto il nome del Primitivo di Manduria nei mercati locali e globali, ma anche valorizzare l’intero patrimonio vitivinicolo pugliese. La strada da percorrere è quella della qualità e della tradizione, elementi chiave per il futuro del vino pugliese, capace di resistere e prosperare anche in tempi difficili.