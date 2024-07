Vento impetuoso sferza la Marmolada: la regina delle Dolomiti

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

La scorsa notte, raffiche di vento fino a 110 chilometri orari hanno colpito la cima della Marmolada, a Punta Penia, in un momento di intensa perturbazione che coinvolge le regioni settentrionali. Le temperature minime sulla vetta, che si erge a 3.343 metri, restano prossime allo zero, mantenendosi intorno ai 3 gradi anche durante il giorno.

La montagna più alta delle Dolomiti, la Marmolada, insieme al suo maestoso ghiacciaio, si presenta in queste settimane completamente avvolta dalla neve, rendendo le sue vette inaccessibili per gli escursionisti. Questa situazione si estende anche ai numerosi sentieri d’alta quota, dove uno spesso manto di neve continua a offrire uno spettacolo suggestivo e unico nella sua bellezza.

– Punta Penia: Si tratta della cima più elevata della Marmolada, raggiungendo un’altitudine di 3.343 metri. È uno dei punti panoramici più spettacolari delle Dolomiti, offrendo una vista mozzafiato sulla catena montuosa circostante.

– 110 chilometri orari: Le raffiche di vento fino a 110 chilometri orari che hanno colpito la Marmolada sono considerate molto intense e possono creare condizioni climatiche difficili, soprattutto in alta montagna.

– Dolomiti: Le Dolomiti sono una catena montuosa delle Alpi situata principalmente in Italia, nota per le sue caratteristiche formazioni rocciose di dolomia. Sono una delle principali destinazioni turistiche per gli amanti della natura e degli sport invernali.

Questo articolo evidenzia le condizioni meteorologiche estreme che hanno colpito la Marmolada e mette in risalto la bellezza innevata della montagna e del suo ghiacciaio, che la rendono ancora più suggestiva durante la stagione invernale.