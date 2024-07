Verbania: Gup Fornelli attende modifiche all’imputazione

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La gup di Verbania, Rosa Maria Fornelli, ha sospeso la decisione riguardante la richiesta di rinvio a giudizio di otto persone coinvolte nella tragedia del Mottarone, inclusi due società. La magistrata ha chiesto alla procura di Verbania di rivalutare i capi di imputazione, sollevando dubbi sull’aggravante dell’antinfortunistica e la natura dolosa dei reati, in accordo con le difese. Le accuse proposte includono disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, con possibilità di revisione per alcuni imputati. L’udienza è rinviata al 12 settembre.

RINVIO A GIUDIZIO SOSPESO

RIFLESSIONI SULLA DECISIONE

DECISIONE RINVIATA ALLA PROSSIMA UDİENZA

