Villa della Torre accoglie i Presidenti delle Camere basse del G7 durante un pranzo esclusivo

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un evento affascinante si è svolto oggi a Fumane, nella storica Villa della Torre, un’importante dimora cinquecentesca che sottolinea il fascino del Rinascimento italiano. La villa, di proprietà dell’imprenditrice vitivinicola Marilisa Allegrini, ha svolto il ruolo di prestigiosa sede per il pranzo dei Presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7, un incontro che segna l’evento conclusivo della 22ª riunione delle Camere basse, tenutasi a Verona nell’ambito della presidenza italiana del G7.

La bellezza di Villa della Torre

Storia e architettura

Villa della Torre è un gioiello del Rinascimento, progettato da noti architetti come Giulio Romano e Michele Sanmicheli. Questa dimora storica si erge nel cuore della Valpolicella, circondata da colline verdi e vigneti, e rappresenta un perfetto esempio di come l’architettura e la natura possano integrarsi armoniosamente. La villa è caratterizzata da affreschi straordinari, statue e dettagli architettonici che raccontano la storia di una delle epoche più affascinanti d’Italia.

Trasformata in residenza di famiglia dall’imprenditrice vitivinicola Marilisa Allegrini e dalla sua famiglia, Villa della Torre è stata sottoposta a rigorosi lavori di restauro che ne hanno preservato l’essenza storica. Da sempre dedicata alla viticoltura e alla promozione della cultura del vino, la villa rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e per i turisti che desiderano scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

Un luogo di incontri internazionali

Ospitare un evento di rilevanza internazionale come quello odierno non è una mera coincidenza. Villa della Torre non solo offre uno scenario mozzafiato, ma ha anche una storia di accoglienza che la rende perfetta per eventi di grande prestigio. La presenza dei presidenti delle Camere basse del G7 sottolinea l’importanza della villa nel contesto degli scambi culturali e diplomatici, rafforzando il suo ruolo come punto d’incontro tra tradizione e modernità.

I vini di Marilisa Allegrini

Un’eccellenza vinicola

Durante il pranzo, gli ospiti hanno potuto degustare una selezione di vini provenienti dalla tenuta veronese di Villa della Torre e dalle due tenute toscane, situate a Bolgheri e Montalcino. I vini selezionati per l’occasione rappresentano il meglio della tradizione vitivinicola italiana, andando a formare un connubio ideale tra gastronomia e cultura. Marilisa Allegrini, pioniera nel settore vitivinicolo, ha fatto della sua passione un marchio di qualità, portando alla ribalta vini estremamente apprezzati a livello internazionale.

La scelta di servire vini in edizioni speciali e limitate, frutto della collaborazione culturale con la Fondazione Palazzo Te di Mantova, ha conferito un ulteriore tocco di esclusività all’evento. Questa sinergia tra arte, vino e patrimonio culturale rende Villa della Torre un simbolo dell’eccellenza italiana.

Un regalo di prestigio

Al termine del pranzo, un gesto simbolico ha caratterizzato la conclusione dell’incontro: una bottiglia di “Camera dei Giganti”, un’edizione limitata di Valpolicella classico superiore, è stata donata ai presidenti del G7. Questa bottiglia porta con sé l’ispirazione degli affreschi di una delle sale più iconiche del cinquecentesco Palazzo Mantovano, un omaggio alla cultura, all’arte e alla tradizione vinicola, valori che risultano fondamentali per entrambe le realtà.

L’evento di oggi, quindi, non è stato soltanto un pranzo di lavoro, ma un’opportunità per celebrare l’incontro tra culture, tradizioni e prodotti di eccellenza, nel suggestivo contesto di Villa della Torre.