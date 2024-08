Violento temporale colpisce Enna e Pergusa: chiusa piscina comunale per allagamenti

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La recente ondata di maltempo ha colpito in modo particolare le aree di Enna e Pergusa, provocando gravi disagi e danni significativi. Il temporale ha causato cadute di alberi, massi sulle strade e allagamenti, portando alla chiusura della piscina comunale e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per garantire la sicurezza degli utenti della struttura.

Danni e disagi a Enna e Pergusa

Le conseguenze del temporale

Il violento temporale ha avuto un impatto devastante sulla zona di Enna e Pergusa. Le forti piogge hanno causato la caduta di alberi e massi, ostacolando la circolazione stradale e creando situazioni di pericolo per gli automobilisti. In particolare, il manto stradale è stato gravemente compromesso, rendendo impraticabili diverse vie. La situazione è risultata particolarmente critica lungo la strada adiacente alla piscina comunale, dove è stato registrato un allagamento che ha raggiunto l’altezza di un metro.

L’intervento dei soccorsi

Di fronte a questa emergenza, è stata necessaria una mobilitazione immediata delle forze del soccorso. I vigili del fuoco hanno schierato idrovore per liberare l’area allagata ed evacuare gli ospiti della piscina, una quarantina di persone rimaste intrappolate. I volontari della Protezione Civile di Enna sono intervenuti per supportare le operazioni di soccorso e fornire assistenza a chi si trovava in difficoltà. L’operato dei soccorritori ha permesso di mettere in sicurezza la zona e di garantire che tutti gli assistiti potessero essere messi in salvo da questa imprevista situazione.

L’arrivo della pioggia in un contesto di siccità

Un periodo di siccità prolungata

L’episodio di maltempo arriva dopo un lungo periodo di siccità che ha messo a dura prova diverse aree della Sicilia, inclusa Enna, che non aveva ricevuto precipitazioni significative per circa cento giorni. Prima dell’arrivo di questo temporale, solo una breve pioggia era scesa nel capoluogo due giorni fa, un evento che non ha avuto un impatto sufficiente a lenire i problemi di approvvigionamento idrico nella regione.

Il prosciugamento del lago di Pergusa

A Pergusa, la situazione è ulteriormente aggravata dal prosciugamento del lago, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’equilibrio ambientale e socioeconomico della zona. Ad oggi, la prima pioggia significativa ha colpito la località solo oggi, segnando un atteso cambiamento dopo un lungo periodo di aridità. I cittadini sperano che queste nuove precipitazioni possano contribuire a ripristinare le risorse idriche e mitigare i danni causati dalla siccità persistente.

L’attenzione ora si concentra sulle conseguenze di questo maltempo e sulle azioni necessarie per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, in attesa di potenziali sviluppi futuri.