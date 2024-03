Visita sul set di Mare Fuori 5: Come partecipare e vincere - Occhioche.it

Il regista Ivan Silvestrini lascia il timone di “Mare Fuori” per la quinta stagione, ora diretta da Ludovico Di Martino. Scopri come è possibile partecipare al concorso per visitare il set durante le riprese.

La novità della quinta stagione di Mare Fuori

La quinta stagione di “Mare Fuori” vede un cambiamento importante, con il regista Ivan Silvestrini che passa il testimone a Ludovico Di Martino. I fan della serie, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, hanno ora la possibilità di essere protagonisti di una visita sul set durante le riprese dei nuovi episodi.

Partecipa al concorso “Un caffè per la ripartenza” per vincere la visita sul set

Il concorso promosso da Lavazza, intitolato “Un caffè per la ripartenza”, offre l’opportunità di vincere una visita sul set di “Mare Fuori” durante le riprese della quinta stagione. Partecipare è semplice e può regalare un’esperienza unica ai fan della serie televisiva.

Come partecipare al concorso di Lavazza per visitare il set di Mare Fuori

Per avere la possibilità di vincere la visita sul set di “Mare Fuori” durante le riprese della quinta stagione, basta seguire pochi passaggi sul sito del concorso. Accedi con il tuo profilo o registrati come nuovo utente per avere la possibilità di essere selezionato tra i fortunati vincitori.

Requisiti per partecipare al concorso “Un caffè per la ripartenza”

Partecipare al concorso “Un caffè per la ripartenza” è semplice: basta acquistare almeno un prodotto Lavazza e caricare il codice univoco o il documento d’acquisto. Maggiore è il numero di prodotti Lavazza che acquisti, maggiori saranno le tue possibilità di vincere una visita sul set di “Mare Fuori” durante le riprese della quinta stagione.

Numero di vincitori e dettagli sul premio

Il concorso mette in palio dieci visite per due persone sul set di “Mare Fuori” a Napoli durante le riprese della quinta stagione. In totale, saranno venti i fortunati che avranno l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera della serie televisiva e scoprire i retroscena delle riprese.