Visite serali alle Terme di Caracalla: 9 appuntamenti speciali dal 28 settembre al 31 ottobre 2023

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Le Terme di Caracalla, uno dei siti archeologici più iconici di Roma, offrono un programma di visite serali che si svolgerà in nove occasioni tra settembre e ottobre 2023. Organizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, il progetto prevede un mix di scoperta storica e spettacolo, con l’introduzione di nuove attrazioni come lo Specchio d’acqua. L’iniziativa si compone anche di incontri tematici sul mito di Narciso, creando un connubio tra cultura antica e contemporanea. Scopriamo di seguito i dettagli.

I dettagli delle visite serali

Cosa aspettarsi durante le visite

Le visite guidate si svolgeranno in orario serale, offrendo ai partecipanti l’opportunità unica di esplorare il sito in una nuova luce. I visitatori avranno accesso a aree normalmente chiuse al pubblico, come i sotterranei storici, che ospitano la sala macchine originale utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e il grande Mitreo, uno dei più significativi e ben conservati di Roma. Queste scoperte sono particolarmente suggestive quando illuminate dalla luce della luna, creando un’atmosfera magica.

La Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo ciclo di eventi come un modo per rivalutare l’eredità culturale delle Terme. Le visite serali mirano a rivelare le complessità architettoniche e sociali dei grandi edifici termali romani, evidenziando spazi come le biblioteche e gli auditorium, utilizzati per attività politiche e culturali durante l’Impero.

L’illuminazione e l’atmosfera notturna

Uno degli aspetti innovativi di quest’anno è il ritorno dello Specchio d’acqua, che sarà animato da effetti di luce creando giochi d’acqua spettacolari. Questi effetti, visibili solo di sera, arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori, rendendo ogni appuntamento unico e memorabile. Mirella Serlorenzi, direttore del monumento, ha affermato che l’illuminazione notturna permetterà di apprezzare la bellezza delle rovine in un contesto totalmente diverso, valorizzando dettagli che, altrimenti, andrebbero perduti nella luce del giorno.

Inoltre, si prevede che lo Specchio d’acqua sarà riattivato anche durante l’orario diurno, fungendo da richiamo alla funzione primaria delle antiche terme. La fusione delle tecnologie moderne con i ruderi storici è un segno tangibile di come il patrimonio culturale possa essere reinterpretato, senza perdere il legame con il passato.

Gli eventi speciali di ottobre

Incontri sul mito di Narciso

Il 19 e 20 ottobre, le Terme di Caracalla ospiteranno un ciclo di incontri organizzati in collaborazione con Electa, curati dai noti studiosi Maurizio Bettini e Massimo Fusillo. Questi incontri si concentreranno sulla figura di Narciso, analizzando la sua presenza nel mondo antico e la sua continua rilevanza nella cultura contemporanea. Attraverso dibattiti e conferenze, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza di un mito che ha influenzato arte e letteratura nel corso dei secoli.

Le relazioni tra mito e realtà verranno esplorate in un contesto affascinante come quello delle Terme, offrendo al pubblico non solo una lezione di storia, ma anche un’opportunità di riflessione e confronto su temi universali come l’identità e l’auto-riflessione.

Dettagli pratici per i visitatori

Le visite serali inizieranno il 28 settembre, in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio, quando il costo del biglietto sarà simbolico: solo 1 euro. Per tutte le altre date, i biglietti avranno un costo di 10 euro ciascuno. Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione si consiglia di consultare il sito ufficiale della Soprintendenza Speciale di Roma. Queste serate non solo promettono di ampliare la conoscenza delle strutture antiche, ma offrono anche un’opportunità di godere del patrimonio culturale romano in un contesto affascinante e suggestivo.