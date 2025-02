Volvo Trucks e Volvo Penta insieme per promuovere la prevenzione della violenza di genere

Ultimo aggiornamento il 25 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

Un workshop si è svolto il 15 marzo 2025 presso il Volvo Studio di Milano, focalizzandosi sulla prevenzione della violenza di genere e delle discriminazioni. L’evento ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire supporto concreto alle vittime, riunendo esperti e professionisti del settore in un contesto di confronto e informazione su un tema di grande rilevanza sociale.

Un incontro significativo a Milano

Il workshop ha affrontato le problematiche legate alla violenza che molte donne subiscono quotidianamente. La violenza di genere si manifesta non solo in forme evidenti, come la violenza fisica , ma anche in modalità più sottili e insidiose, come la violenza psicologica ed economica . Tra i relatori, hanno partecipato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e cofondatrice di Rea, e Giovanni Dattoli, managing director di Volvo Trucks Italia. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per discutere e sensibilizzare su queste tematiche, coinvolgendo anche avvocati e psicologi esperti.

Le voci dei protagonisti

Giovanni Dattoli ha evidenziato l’importanza della sinergia tra Volvo e Rea, sottolineando come entrambe le realtà siano impegnate a promuovere una cultura aziendale basata su diversità , inclusione e rispetto . Pina Picierno ha ribadito la necessità di rompere il silenzio e di non sentirsi colpevoli per la violenza subita, mettendo in luce le difficoltà che le vittime affrontano, anche in contesti in cui dovrebbero sentirsi protette, come la disparità salariale e la minimizzazione delle loro esperienze da parte di chi detiene il potere.

Silvia Belloni, presidente di Rea, ha sottolineato il legame tra molestie sul lavoro e violenza domestica , affermando che è essenziale che le aziende siano pronte a supportare le vittime di comportamenti violenti. Durante il workshop, sono stati esaminati vari aspetti della violenza di genere , con particolare attenzione alla necessità di politiche aziendali che garantiscano protezione e supporto alle dipendenti.

La violenza domestica e il supporto aziendale

Le avvocate Roberta De Leo ed Emanuela Fumagalli hanno discusso l’importanza di riconoscere e affrontare la violenza domestica assistita , un fenomeno spesso sottovalutato. Hanno evidenziato come il supporto delle aziende possa fare la differenza, consentendo di individuare le vittime in difficoltà e offrire loro l’assistenza necessaria per recuperare la propria autonomia . È emersa la necessità di politiche aziendali chiare, come la redazione di linee guida anti-molestie e la creazione di un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo.

In aggiunta, la psicologa Stefania Sacchezin e la coach Nancy Cooklin hanno parlato dell’importanza di educare le persone alla consapevolezza emotiva , fornendo strumenti per affrontare relazioni tossiche e manipolatorie . Hanno sottolineato come la violenza psicologica possa erodere l’autostima delle vittime , rendendo difficile per loro uscire da situazioni abusive.

La violenza economica e il programma Spazio Donna

Un altro tema affrontato è stata la violenza economica, descritta da Irene Pellizzone e Sabrina Vincenti come una forma di controllo che limita l’autonomia finanziaria delle vittime . Durante l’incontro, è stato evidenziato che il riconoscimento di questa forma di abuso è fondamentale per combatterla. Un’indagine condotta da WeWorld ha rivelato che il 49% delle donne ha subito violenza economica , un dato allarmante che richiede attenzione e intervento.

Sabrina Vincenti ha presentato Spazio Donna, un programma attivo da dieci anni, dedicato al sostegno e all’ empowerment femminile. Questo progetto offre un ambiente accogliente dove le donne possono condividere le proprie esperienze e affrontare tematiche legate alla violenza economica e psicologica . Spazio Donna non è un centro antiviolenza, ma un luogo di prevenzione , volto a promuovere consapevolezza e autodeterminazione .

L’evento di Milano ha dimostrato l’impegno di Volvo nel garantire il benessere dei propri collaboratori e nel sostenere iniziative che promuovono la parità e il rispetto , sottolineando l’importanza di affrontare insieme la questione della violenza di genere .