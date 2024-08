Weekend di caldo africano: rompono i contrasti con i temporali al nord e in arrivo 44°C al sud

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Una nuova ondata di calore sta colpendo l’Italia, con temperature elevate che si prevedono nei prossimi giorni. Nonostante l’arrivo di temporali in alcune regioni del nord, il centro-nord vedrà temperature massime che resteranno molto alte durante il weekend. Accanto a un contesto meteorologico di caldo estremo, gli esperti avvertono che questa situazione persisterà almeno fino a Ferragosto.

Previsioni meteo: le temperature nel weekend

Calore estremo in centro-nord

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, il fine settimana porterà temperature elevate in molte città del centro-nord. Per sabato e domenica si prevede un notevole aumento delle temperature, con punte di 37°C a Terni e 36°C a Firenze. Altre città come Ferrara e Roma si troveranno sui 35°C, mentre Bologna avrà un leggero calo con 34°C.

Il caldo si farà sentire nel weekend, nonostante i temporali in arrivo. Sanò avverte che non ci sono segnali di raffreddamento da qui a Ferragosto, lasciando intravedere un’estate caratterizzata da temperature record. Il professionalismo di Sanò si esprime nella sua attenzione ai dettagli e nella chiarezza con cui comunica le previsioni meteorologiche.

Picchi estremi al sud

Il sud Italia non sarà da meno, con previsioni che indicano picchi di temperatura che raggiungono addirittura i 44°C. La regione si prepara a vivere un fine settimana sotto il sole cocente, proprio quando il centro-nord dovrà fare i conti con i temporali. Sanò prevede anche un impatto sui turisti e sulla popolazione locale, con la necessità di adottare misure precauzionali contro il calore e l’afa.

Temporali in arrivo: cosa aspettarsi

Le previsioni per venerdì e sabato

Venerdì 2 agosto segnerà l’inizio di un cambiamento nella situazione meteorologica. Al nord è previsto l’arrivo di temporali sparsi, principalmente nel Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro, il sole prevarrà con temperature comprese fra 37 e 39°C, mentre al sud ci sarà un clima soleggiato, tipico dell’estate.

Il giorno seguente, sabato 3 agosto, vedrà un’ulteriore intensificazione dei rovesci, specialmente sulle zone montuose del Triveneto, così come sporadici fenomeni anche in Emilia. Nonostante i temporali, il caldo continuerà a invadere l’aria del centro, dove si segnaleranno rovesci sporadici, mentre nel sud potrebbero verificarsi rapide piogge sui rilievi.

Domenica: ritorno al caldo

Domenica 4 agosto il nord si presenterà nuovamente soleggiato e caldo, mentre al centro è previsto un clima prevalentemente sereno ma con potenziali temporali sui rilievi. Il sud, invece, continuerà ad essere soleggiato e caldo, fornendo un’ulteriore prova della persistenza di questa ondata di calore.

Tendenze future: oltre ferragosto

In arrivo una nuova fiammata africana

Dalla prossima settimana, precisamente da lunedì 5 agosto, è previsto un ulteriore aumento delle temperature, culminante in una nuova ondata di caldo di origine africana, destinata a persistere per almeno dieci giorni. Sarà caratterizzata non solo da temperature elevate, ma anche da occasionali temporali di calore, prevalentemente localizzati sui rilievi.

Questa nuova fase di calore si preannuncia come un prolungamento dell’estate, portando l’attenzione anche sugli eventuali impatti socio-sanitari del caldo intenso. La prevenzione e la consapevolezza del pubblico diventeranno cruciali per contrastare effetti indesiderati sulla salute, in particolare per le popolazioni più vulnerabili.