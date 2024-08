Weekend di traffico intenso in Liguria: bollino rosso per il nodo autostradale

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il weekend ligure si presenta come uno dei più complessi dell’anno in termini di traffico, caratterizzato dalla presenza del ‘bollino rosso’. Gli automobilisti devono fare i conti con un incrocio di fattori, tra gite fuori porta e un significativo contro-esodo. La situazione si complica ulteriormente a causa di lavori in corso su alcune autostrade, generando code e rallentamenti.

Situazione attuale delle autostrade liguri

A26: congestione tra Genova e Masone

Al momento, l’Autostrada A26, che collega GENOVA VOLTRI a GRAVELLONA TOCE, sta affrontando un significativo ingorgo con una coda di 6 chilometri. Questo rallentamento si estende tra il bivio A26 e la diramazione A7 Milano-Genova, fino a raggiungere Masone. Questo traffico congestionato è in gran parte causato dall’alto numero di veicoli in transito, con l’afflusso di turisti e residenti che si dirigono verso le località di villeggiatura. Le autorità consigliano agli automobilisti di prestare attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ritardi.

A7: rallentamenti da Busalla al bivio A7/A12

Sull’Autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova, si registra una coda di 2 chilometri in direzione di Genova. Nel tratto tra Busalla e il bivio A7/A12, il traffico è ulteriormente rallentato a causa di lavori in corso. I cantieri sono necessari per la manutenzione delle infrastrutture, ma la loro concomitanza con l’alto volume di traffico rende la situazione particolarmente difficile. Le autorità raccomandano cautela e pianificazione dei viaggi per evitare i momenti di punta.

Traffico intenso sulle autostrade A12 e A10

A12: code tra Rapallo e il bivio A7

Anche l’Autostrada A12, che corre lungo la costa, sta sperimentando un traffico particolarmente intenso. Sono segnalati rallentamenti a tratti, soprattutto tra Rapallo e il bivio A12/A7 Milano-Genova. Qui, le condizioni di traffico sono rese più critiche dall’alto numero di automobilisti che approfittano del weekend per recarsi al mare, alimentando una carenza di spazio e aumentando i tempi di attesa.

A10: situazione nella tratta Genova-Savona-Ventimiglia

Infine, l’Autostrada A10, fondamentale per il collegamento tra GENOVA e VENTIMIGLIA, mostra segni di congestione tra GENOVA AEROPORTO e il bivio A10/A7 Milano-Genova. Anche in questo caso, il traffico intenso è prevalentemente causato dalla combinazione di turisti in arrivo e residenti in partenza. Le condizioni sono aggravate dalla mole di veicoli, creando ulteriori complicazioni. Gli automobilisti sono avvisati di prestare particolare attenzione alle segnalazioni stradali e di informarsi sulle condizioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.

Indicazioni importanti per chi viaggia in Liguria in questo fine settimana includono la necessità di pianificare il percorso e concedere tempo extra per eventuali imprevisti. La situazione attuale promette di offrire un weekend frenetico ma opportunità di relax per molti.